(JFC). - Balayée sur un double 1-6, Mandy Minella (31 ans, WTA 82) n'a jamais pu faire illusion face à la vétéran italienne Francesca Schiavone (37 ans, WTA 72), ce lundi au premier tour du tableau féminin de Wimbledon. L'épouse de Tim Sommer a annoncé dans la foulée qu'elle était enceinte de son premier enfant.

Un premier set expéditif: 24 minutes et six jeux à un pour l'Italienne de 37 ans. Les choses ne traînent pas sur le court n°11 du All England Lawn Tennis and Croquet Club. Le tableau-marquoir, mais aussi les statistiques sont cruels pour la n°1 luxembourgeois: 0% (!) de points remportés sur les retours de service et 13 points gagnés contre 31 pour Schiavone au total.

La Milanaise est parvenue à breaker l'Eschoise à trois reprises, dès le tout premier jeu d'ailleurs, tandis que la droitière du Tennis Spora n'a empoché qu'à une seule reprise (au troisième jeu) sa mise en jeu.

Les compteurs sont remis à zéro, et la deuxième manche s'ouvre sur des bases plus équilibrées (1-1). Mais... pas pour longtemps, puisque Schiavone, finaliste du BGL BNP Paribas à Luxembourg en... 2006, ravit à nouveau le service de Minella dès le quatrième jeu, et s'échappe à 4-1, ... moment choisi par la traditionnelle pluie londonienne pour s'inviter à la Church Road. La partie est interrompue après 46 minutes.

Après trois quarts d'heure d'interruption, le jeu reprend pour... deux petits jeux, le temps nécessaire à Francesca Schiavone pour conclure sur un nouveau et sec 6-1, en 57 minutes.



L'épouse de Tim Sommer n'accèdera donc pas au deuxième tour de Wimbledon, comme elle l'avait réalisé l'année dernière pour la seule et unique fois de sa carrière, après avoir battu l'Américaine Anna Tatishvili, avant de céder de justesse contre une autre Américaine, Sloane Stephens.

Rien d'important, toutefois, au regard de ce que la n°1 grand-ducale allait annoncer en conférence de presse à sa sortie du court: Mandy Minella est enceinte de quatre mois et demi de son premier enfant, et va donc logiquement mettre sa carrière entre parenthèses durant ces prochains mois. Mandy Minella fêtera ses 32 ans le 22 novembre prochain.



Reste que Mandy Minella est encore engagée dans le tableau de doubles dames, avec la Lettonne Anastasija Sevastova comme partenaire. Elles seront opposées au premier tour à la paire formée de la Turque Ipek Soylu et de la Thaïlandaise Varatchaya Wongteanchai.