(JFC). - Eliminée en simple et enceinte de quatre mois et demi, Mandy Minella (31 ans, WTA 82) s'est également fait sortir au premier tour du double dames (1-6, 6-7 (2)), ce jeudi à Wimbledon. La n°1 luxembourgeoise va pouvoir à présent pleinement se consacrer à son rôle de future maman.

Après son élimination en simple lundi, des oeuvres de l'Italienne Francesca Schiavone, Mandy Minella devait encore accomplir un dernier devoir avant de se retirer des courts dans l'optique de la naissance de son premier enfant, prévue pour la fin de l'année: son match du double dames au côté de la Lettonne Anastasija Sevastova contre la Turque Ipek Soylu et la Thaïlandaise Varatchaya Wongteanchai.



Comme en simple, les choses n'ont pas traîné en... défaveur de l'Eschoise au cours d'un premier set (1-6) bouclé en... 18 minutes par Soylu et Wongteanchai. Le second, nettement plus disputé, s'est conclu au tie-break (6-7 (2)), et a entériné le succès et la qualification en 1h08' de la Turque et la Thaïlandaise pour le deuxième tour.



Mais là n'est certainement pas le plus important pour Mandy Minella...

Muller sorti en cinq sets en double



Double toujours, mais côté masculin, cette fois: au lendemain de sa qualification aux forceps pour les 16es de finale en simple face au Tchèque Lukas Rosol, Gilles Muller (34 ans, ATP 26) était à nouveau à la planche ce jeudi, ou plutôt au... gazon sur le court n°15.

Opposé au premier tour aux Croates Nikola Mektic et Franko Skugor, «Mulles», en équipe avec l'Américain Sam Querrey, a mal commencé les débats avec la perte des deux premières manches, chaque fois au tie-break: 4-7 et 6-8. Le Luxembourgeois et l'Américain se reprenaient ensuite, empochant les troisième et quatrième sets 6-4, 6-3 pour égaliser à deux manches partout et forcer les portes de la belle.

Des efforts... vains, puisque Mektic et Skugor se ressaisissaient de spectaculaire manière dans le cinquième set: 6-1!



Avant d'en découdre ce vendredi avec le Britannique Aljaz Bedene (27 ans, ATP 58) au 3e tour du simple, Gilles Muller aura tout de même passé 3 heures et seize minutes sur le court ce jeudi (6-7 (4), 6-7 (6), 6-4, 6-3, 1-6).