(AFP). - Le nonuple vainqueur de Roland Garros, l'Espagnol Rafael Nadal (n°4) s'est promptement débarrassé en trois sets (6-3, 6-4, 6-0) du jeune Autrichien Dominic Thiem (n°6) vendredi en demi-finale. Il rejoint ainsi en finale le Suisse Stanislas Wawrinka, victorieux plus tôt dans l'après-midi en cinq manches du n°1 mondial, le Britannique Andy Murray.

Trois ans après sa dernière victoire, Nadal est donc de retour en finale à la Porte d'Auteuil, où il visera dimanche (15h) la «decima», un dixième titre après ses lauriers de 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014.

En demi-finale ce vendredi, il a littéralement asphyxié l'Autrichien Dominic Thiem, qui l'avait pourtant battu récemment au Masters 1.000 de Rome, mais qui, écoeuré, n'a jamais pu faire illusion.



Et pourtant... Ce match Nadal - Thiem était très attendu, précisément à cause de la victoire de l'Autrichien en quart de finale à Rome, et aussi parce que le jeune joueur de 23 ans venait d'infliger une correction au tenant du titre, Novak Djokovic, au tour précédent. Mais Nadal, s'il n'est encore que quatrième mondial, est le n°1 sur sa surface préféré. Il avait aussi dominé deux fois l'Autrichien cette saison en finale de Barcelone et de Madrid.

Si Thiem a remporté le premier jeu sur le service de Nadal, le suspense s'est assez vite dégonflé. L'Espagnol a sauvé sept balles de break sur les sept qu'il a eu à affronter, en servant particulièrement bien dans ces moments cruciaux. Il a couru aux quatre coins du terrain à son habitude et puni l'Autrichien avec son fameux coup droit.

Thiem a continué à taper comme un sourd - son coup droit est le plus rapide du circuit - mais en commettant beaucoup d'erreurs et sans pouvoir déstabiliser Nadal. Il s'est effondré dans le dernier set.

«C'est un sentiment incroyable de revenir en finale ici à Paris, dans le tournoi le plus important de ma carrière», a dit l'Espagnol, qui n'a perdu que 29 jeux en six matchs depuis le début du tournoi. «Wawrinka? Il joue un tennis incroyable, ça va être une finale très difficile», a-t-il ajouté.

Le marathon de Stan Wawrinka



Plus tôt dans l'après-midi, le Suisse Stan Wawrinka s'était qualifié pour sa deuxième finale de Roland Garros en battant le Britannique Andy Murray, n°1 mondial, en cinq sets 6-7 (6), 6-3, 5-7, 7-6 (3), 6-1 et 4h34' de jeu. Wawrinka, 32 ans, avait remporté le titre à Paris en 2015.



Le Suisse Stanislas Wawrinka a pris sa revanche de la demi-finale de 2016 en dominant l'Ecossais Andy Murray pour se frayer la route vers la finale..

Photo: AFP

Vainqueur également de l'Open d'Australie en 2014 et l'US Open en 2016, le n°3 mondial tentera de préserver son invincibilité dans les finales de Grand Chelem.

Le Vaudois est venu à bout de la défense acharnée du n°1 mondial, finaliste sortant. Il a pris tous les risques pour réussir pas moins de 87 coups gagnants, au prix de nombreuses fautes (77).

Wawrinka aurait pu se faciliter la tâche en saisissant ses occasions dans les deux manches qu'il a perdues. Il a eu une balle de set dans la première manche et eu deux fois un break d'avance dans la troisième.

Murray s'est accroché en ramenant un nombre impressionnant de balles, mais il a craqué dans le cinquième set.



Le n°1 mondial Andy Murray n'y arrive décidément pas sur la terre battue de Roland Garros

Photo: AFP

«J'ai été hésitant pour finir le premier et le troisième sets, mais je sentais que je pouvais reprendre le contrôle. Andy vous fait toujours jouer une balle de plus, il fait des amorties, il arrive à vous faire mal jouer», a commenté Wawrinka devant les spectateurs du Central qui l'ont soutenu de bout en bout.

«Avec une ambiance comme ça, on ne peut que tout donner. C'est incroyable de pouvoir rejouer une finale ici», a-t-il dit.



Les résultats de vendredi



Demi-finales messieurs



Stanislas Wawrinka (SUI/n°3) bat Andy Murray (GBR/n°1) 6-7 (6), 6-3, 5-7, 7-6 (3), 6-1



Rafael Nadal (ESP/n°4) batDominic Thiem (AUT/n°6) 6-3, 6-4, 6-0



Finale: dimanche à 15 heures