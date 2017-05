Comme en 2012, 2013 et 2014, Mandy Minella (31 ans, WTA 70) s'est inclinée dès le premier tour des Internationaux de France à Roland Garros. Ce lundi, l'Eschoise a subi la loi de la Belge Kirsten Flipkens (31 ans également, WTA 87), qui s'est imposée en deux manches, 6-3, 6-3 et 1h33'.

A Paris, Jean-François Colin



Il est 16h51', ce lundi à Roland Garros. Les deux joueuses investissent le court n°14 sous un ciel moucheté et un soleil toujours dominant sur la Porte d'Auteuil. L'entame de match est largement à l'avantage de Flipkens. Minella, qui tente en vain de varier son jeu et ses effets, accumule les fautes directes et affiche trop de déchets dans son jeu. En face, les accélérations meurtrières en coup droit de la Belge, en confiance après sa finale en double à Nuremberg la semaine passée, font des ravages. C'est 3-0.

Le cinquième jeu marque le réveil de la n°1 grand-ducale. Agressive, Minella joue à l'intérieur du court et garde la balle dans le terrain. L'Eschoise concrétise logiquement sa... quatrième balle de contre-break, revient à 2-3, puis égalise à 3-3. La partie est, enfin, lancée... pour mieux retomber comme un soufflé. La qualité du jeu est en baisse, et Kirsten Flipkens, qui n'a jamais dépassé le cap du deuxième tour en huit participations à Roland Garros, chipe pour la seconde fois le service de l'Eschoise pour s'échapper à 5-3, avant de conclure la manche initiale 6-3 en 38 minutes.

Tempérament offensif et généreux



Mandy Minella, qui n'a rejoué (et perdu...) qu'un seul match la semaine dernière à Strasbourg après une blessure aux muscles intercostaux qui l'a tenue écartée des courts pendant un mois (22 avril - 22 mai), profite d'une double faute de la native de Geel pour breaker rapidement Flipkens dans le second set (2-0), mais la Campinoise réagit du tac au tac et force le contre-break à l'arraché, au bout d'un troisième jeu marathon (2-1).

La Belge Kirsten Flipkens en action sur son coup droit

Photo: AFP

Le débat est agréable à suivre. Fait (trop) rare dans le tennis féminin: les deux adversaires affichent un tempérament offensif et généreux, et viennent volontiers conclure les échanges au filet. L'intensité va crescendo, la tension monte des deux côtés. Les points gagnants pleuvent. Les jeux s'éternisent: avantage, égalité, avantage, égalité, ...

Vaporeuse dans son magnifique ensemble turquoise et orange, la droitière du Tennis Spora semble flotter sur le court n°14 baigné de soleil, mais elle fléchit au mauvais moment: elle abandonne son service à trois partout, d'un coup droit croisé lâché dans le couloir, et dilapide deux balles de contre-break dans la foulée.

Le vent a, cette fois, définitivement tourné en faveur de la Belge. Menant 6-3, 5-3, Flipkens conclut sur le service adverse par un double 6-3 en 1h33'. Pour la quatrième fois en quatre présences au premier tour du tableau principal à Roland Garros (2012, 2013, 2014 et 2017), Mandy Minella doit s'avouer vaincue. La cinquième tentative en 2018 sera-t-elle la bonne?

Mandy Minella dispute également le double dames à Roland Garros, au côté de la Lettonne Anastasija Sevastova

Photo: AFP

La n°1 luxembourgeoise n'en a cependant pas encore fini avec les Internationaux de France 2017, puisqu'elle est aussi inscrite en double dames, où elle forme une paire avec la Lettonne Anastasija Sevastova (WTA 19). Elles se frotteront au premier tour, mercredi ou jeudi, au binôme composé de la Roumaine Raluca Olaru et de l'Ukrainienne Olga Savchuk, deux joueuses plutôt spécialisées en double, classées respectivement 53e et 46e dans ce classement particulier.