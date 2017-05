Cette fois, Mandy Minella (31 ans, WTA 70) peut définitivement quitter Roland Garros. Après sa défaite en simple lundi, la n°1 grand-ducale s'est fait sortir au premier tour du double dames, mercredi. Associée à la Lettonne Anastasija Sevastova, elle a subi la loi en deux sets, 5-7, 5-7, de la Roumaine Raluca Olaru et de l'Ukrainienne Olga Savchuk.

A Paris, Jean-François Colin



Eliminée dès lundi au premier tour du simple, des oeuvres de la Belge Kirsten Flipkens (3-6, 3-6), Mandy Minella (31 ans, WTA 70) jouait les prolongations, ce mercredi sur la terre ocre de Roland Garros.



Associée à la Lettonne Anastasija Sevastova (27 ans, WTA 19), l'Eschoise se produisait en quatrième rotation sur le court n°18 - le dernier terrain tout au bout de l'enceinte de Roland Garros - au premier tour du tableau de double dames.



En face, la paire roumano-ukrainienne Raluca Olaru-Olga Savchuk est redoutable: ensemble, les deux compères, spécialisées dans le jeu à quatre, ont remporté les tournois de Tashkent en 2008 et de Hobart cette année.

Sevastova est la première au service, sous le regard attentif d'une autre Anastasia, authentique lauréate de Roland Garros en 2004 en simple: la Russe Myskina. D'emblée, la paire luxembourgo-lettonne doit écarter une balle de break, mais chaque serveuse empoche sa mise en jeu.

Minella et Sevastova règnent en fond de court, tandis que Savchuk et Olaru font le plus souvent la loi au filet. L'Ukrainienne et la Roumaine saisissent cependant l'opportunité de faire le break au neuvième jeu, sur le service de la Lettonne, suite à deux grossières erreurs de Mandy Minella, d'abord sur un smash raté, puis sur une volée haute mal ajustée. Mais dans la foulée, sur leur troisième balle de contre-break, Minella-Sevastova recollent à cinq partout.

Olaru intraitable au service



Tout est cependant annihilé avec la perte du service de Minella (5-6), tandis que Raluca Olaru, la seule des quatre joueuses à avoir remporté tous ses jeux de service dans cette manche initiale, conclut sur sa première balle de set: 7-5 en 44 minutes.

La Luxembourgeoise et la Lettonne entame fort le second set en prenant le service d'Olga Savchuk pour mener 2-0, mais les lauréates du tournoi d'Hobart en janvier résistent et égalisent à deux partout. Et c'est à nouveau Anastasija Sevastova qui craque la première et cède son service à quatre jeux partout. Mais, dans un mimétisme parfait avec la première manche, Olga Savchuk abandonne à son tour sa mise en jeu (5-5).

Hélas pour elle, la droitière du Tennis Spora ne peut enchaîner sur son service (5-6), et la Roumaine Raluca Olaru, décidément impériale, conclut au bout de 1h37' sur un double 7-5 à la physionomie parfaitement identique!

Pour la quatrième fois en cinq tentatives, l'élève et épouse de Tim Sommer échoue au premier tour du double dames à la Porte d'Auteuil. En 2012 seulement, au côté de la Grecque Eleni Daniilidou, elle était parvenue à se hisser en 16e de finale, soit le deuxième tour.



Mandy Minella peut donc dès à présent boucler ses valises pour la Croatie et le tournoi de Bol (115.000 dollars), où elle défendra la semaine prochaine ni plus, ni moins, que son titre (le seul du circuit WTA qui figure à son palmarès en simple) conquis en 2016.