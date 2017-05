Le n°1 luxembourgeois Gilles Muller (ATP 27), éliminé dès le premier tour en simple dimanche à Roland Garros face à Guillermo Garcia-Lopez (6-7, 7-6, 2-6, 2-6), a annoncé qu'il ne disputerait pas le tableau de double, où il était prévu au côté du Chypriote Marcos Baghdatis contre la paire Leander Paes/Scott Lipsky.

A Paris, Jean-François Colin



Légèrement blessé, «Mulles» se veut toutefois rassurant et invoque le principe de précaution: «Je me suis tordu la cheville gauche pendant mon match de simple dimanche, et je ressens une petite douleur. D'après les premiers examens, les ligaments ne devraient pas être touchés, et donc, a priori, ce n'est rien de grave», a-t-il expliqué, ajoutant: «Je préfère ne pas mettre en danger le début de ma saison sur gazon.».

Prochaine étape pour le gaucher du Tennis Spora: le tournoi néerlandais sur gazon de 's-Hertogenbosch (12 - 18 juin), où il aura à défendre un statut de finaliste conquis l'année dernière.