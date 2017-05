Le n°1 luxembourgeois Gilles Muller (34 ans, ATP 27), tête de série n°26, s'est incliné dimanche dès le premier tour à Roland Garros, éliminé en quatre sets, 6-7 (4), 7-6 (2), 2-6, 2-6 par l'Espagnol Guillermo Garcia-Lopez (33 ans, ATP 153).



A Paris, Jean-François Colin



Après deux sets âprement disputés et équitablement partagés aux tie-breaks, Gilles Muller a craqué sous la chaleur accablante (32°C!) du court n°1, encaissant un sévère double 2-6 dans les troisième et quatrième manches.



Il est 11h17', ce dimanche à Roland Garros. Le circulaire court n°1 est déjà bien garni. Gilles Muller entre difficilement dans le match, avec deux doubles fautes et, déjà, deux balles de break à écarter au cours d'un jeu initial qu'il finit par remporter après six minutes de lutte acharnée. Garcia-Lopez s'appuie sur un superbe et performant revers à une main: il gêne considérablement un «Mulles» qui alterne services-volées et jeu du fond du court. Avec un taux de réussite mitigé... dans les deux cas de figure.

Gilles Muller au coup droit

Photo: AFP

Enfilade métronomique de jeux de service remportés, la première manche, émaillée de sept faits majeurs, n'est pourtant pas qu'un long fleuve tranquille.



Cela commence au changement de côté, à 4-3: Garcia-Lopez fait appel au soigneur, qui s'occupe de l'arrière de sa cuisse gauche et y applique un tape, l'espace d'un temps mort médical. Ensuite, tandis que le mercure affiche un allègre 29°C, quelques... gouttelettes viennent interrompre la partie pendant cinq minutes alors que le tableau-marquoir indique 4-4, 15-30 sur le service du Grand-Ducal. Puis, directement dans la foulée de ce rafraîchissement bienvenu pour les joueurs et... les spectateurs, l'Espagnol, bien que grimaçant, s'octroie deux nouvelles balles de break... qu'il ne parvient pas à transformer. Un peu plus tard, à 6-5, 15-15, la pluie s'invite à nouveau sur le court n°1, pour quelques petites minutes seulement. Sixième fait majeur: Gilles Muller mène 6-5 et laisse filer trois balles de set, avant que la... cheville droite de Garcia-Lopez ne se torde sur un retour du Luxembourgeois: la terre battue se dérobe sous son pied, l'Espagnol chute et se fait de nouveau soigner, la partie est, une fois de plus, interrompue quelques instants.

L'Espagnol Guillermo Garcia-Lopez a demandé l'assistance médicale pour soigner l'arrière de sa cuisse gauche, au premier set

Photo: AFP

Ouf!, n'en jetez plus, place - enfin - au tie-break après... 1h22'! Tout un symbole: c'est sur un passing-shot de revers le long de la ligne que Garcia-Lopez conclut (7-6 (7-4)) en 1h31' un premier set pour le moins...haché. Le gaucher du Tennis Spora avait pourtant fait la course en tête dans le jeu décisif, jusqu'à quatre partout. Et dire qu'il avait aussi hérité de trois possibilités de conclure, un peu plus tôt, à 6-5...

Second tie-break



Le droitier d'Albacete, qui n'a strictement rien réussi de valable cette saison, plongeant de la 70e à la 153e place au classement mondial, mais qui fut huitième-de-finaliste à Roland Garros en 2014, se montre le plus probant dans le deuxième set: il se crée trois balle de break au quatrième jeu (2-1), puis une autre au huitième jeu (4-3), et enfin deux balles de... deux sets à zéro à 6-5, mais, comme souvent, «Mulles» trouve son salut dans sa mise en jeu.

Les deux adversaires sont donc en route pour un second tie-break: l'élève d'Alexandre Lisiecki et Benjamin Balleret, tous deux présents au bord du court, se montre agressif sans commettre la moindre erreur et empoche la mise sept points à deux. Cette fois, c'est Garcia-Lopez qui doit courber l'échine après avoir pourtant bénéficié de deux possibilités de mener deux manches à rien.

2h25' de match. La chaleur est accablante sur Roland Garros: 32°C. Une manche partout et... toujours pas le moindre break réalisé. C'est désormais un... match en deux sets gagnants qui s'amorce sur le court n°1, la fatigue en plus.

Le court n°1 écrasé de chaleur, ce dimanche en première partie de journée à Roland Garros

Photo: AFP

Enorme événement au cinquième jeu du troisième set, après 2h42': la volée de Muller se meurt dans le filet, et, pour la toute première fois de la partie, Garcia-Lopez réalise le break pour mener 3-2. Un break qu'il... répète deux jeux plus loin pour s'envoler à 5-2, avant de conclure sur un jeu blanc, 6-2 en 33 minutes.

Mené une manche à deux, le n°1 luxembourgeois est désormais dos au mur. Ecrasé par la chaleur, sur une surface qu'il n'affectionne guère, malgré sa finale récente à Estoril, Gilles Muller lâche prise. Garcia-Lopez réalise le break dès l'entrée dans le quatrième set sur un lob douloureux pour le moral adverse. L'Ibère, bien que... doublement blessé au premier set, paraît le plus frais. Sporadiquement, «Mulles» retrouve des coups de génie, mais le coeur et les jambes n'y sont plus. Les jeux défilent: 1-4, puis 2-6 comme point d'orgue à un long calvaire de 3h27'.

Et maintenant, le double avec Baghdatis



Alors qu'il l'avait dominé à deux reprises l'année dernière - mais c'était sur des surfaces rapides, à Sofia et 's-Hertogenbosch -, Muller doit donc s'avouer vaincu face à un Garcia-Lopez redoutable sur terre battue, solide comme le roc et au revers délié à une main aussi esthétiquement génial que diaboliquement efficace.



Eliminé en simple, Gilles Muller va à présent prendre part au tableau de double, où il forme un binôme avec le Chypriote Marcos Baghdatis, avant de définitivement quitter la terre battue de Roland Garros et effectuer la transition vers le gazon.