Tournoi de Luxembourg: Williams et Azarenka forfait

Après les succès du PSG et de Schalke 04, le Barça, victorieux de Tottenham à Wembley (4-2), et l'Inter, du PSV (1-2), ont assuré leur mainmise sur le Groupe B. Bruges a été victime de Griezmann (3-1) et Insigne a fait le bonheur du Napoli contre Liverpool (1-0).