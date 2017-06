L’équipe luxembourgeoise de beach-soccer a déjoué tous les pronostics en atteignant les demi-finales de la Green Goal Beach Soccer Cup organisée ce week-end à Muespach-le-Haut, en Alsace. Un résultat inattendu dans un tournoi au niveau général finalement assez relevé. Le témoignage de Julien Steinmetz, à l’origine de la création de la Luxembourg beach-soccer Association.

Propos recueillis par Thibaut Goetz



Julien, on vous imagine ravi de votre escapade alsacienne?

Oui, c’est largement au-delà de nos espérances! Je suis agréablement surpris, nous avons réalisé une grosse performance.

Et pourtant, l'équipe luxembourgeoise était versée dans un groupe particulièrement relevé...

C'est vrai, on avait un groupe vraiment très relevé, avec des joueurs confirmés, des joueurs de l’équipe de France répartis dans deux équipes qu’on a affrontées. Quant à la troisième, il s'agissait ni plus, ni moins de Düsseldorf, l'équipe championne d’Allemagne, qui possède en son sein six joueurs de la Mannschaft de beach-soccer. Ils sont professionnels, c’est une équipe qui joue la Ligue des champions de beach-soccer, donc vraiment le gratin européen. Et on les a battus!

Cette place de demi-finaliste décrochée par le Luxembourg a dû surprendre...

Oui, c’était un peu comme le parcours de l’Islande à l’Euro 2016. Une équipe de guerriers, qui jouaient avec leur cœur et qui va loin. Tout le public était derrière nous et complètement acquis à notre cause, c’était impressionnant. Des gens venaient nous voir pour nous demander des selfies, des maillots, ... C’était un super événement, vraiment très bien organisé et il faut vraiment le mettre en évidence.

Comment jugez-vous le niveau général du tournoi?

En arrivant là-bas, je ne me doutais pas que le niveau serait aussi relevé. J’étais un peu inquiet au début, mais mes doutes se sont rapidement estompés quand j’ai vu le niveau de jeu que nous pouvions nous-mêmes proposer.

En outre, vous n’avez pas pu convoquer tous les joueurs que vous auriez souhaités?

En effet, nous n’avions pas notre équipe-type à disposition. Certains joueurs étaient retenus dans leur équipe de futsal, et on a d’ailleurs eu quelques imprévus une semaine avant le tournoi; c’était un peu compliqué à gérer. J’ai dû compléter l'effectif avec des joueurs sur lesquels je ne comptais pas spécialement pour ce tournoi. Et force est de constater que cela a payé.

En juillet contre la Belgique



La sélection d’Alsace a mis fin à votre parcours en demi-finale. La marche était trop haute?

Oui. Ils comptaient trois joueurs de l’équipe de France parmi eux, et on a un peu lâché psychologiquement sur la fin, mais on leur a tenu tête pendant quasiment tout le match. Il y a eu des erreurs d’arbitrage, nous menions et on s’est fait rejoindre sur un penalty. Et puis, ça n’a pas tourné en notre faveur. Mais nous n’avons aucun regret. En fait, les événements nous ont souri contre Düsseldorf, mais pas contre cette sélection d’Alsace.

Qui, en particulier, s’est distingué du côté luxembourgeois? Il se chuchote que Christophe da Cruz est plutôt satisfait de son week-end...

Ça, c’est du Christophe tout craché! Toujours modeste (rires)! Non, c’était vraiment une force collective, personne n’est sorti du lot, on a tous fait nos matches: du premier au dernier, on n'a rien lâché. Mais c’est vrai que Christophe a mis deux, trois jolis buts. Par contre, il n’a pas eu de chance avec ses... onze frappes sur la barre transversale, et le pire, c’est que c’est vrai (rires). Je voulais également remercier mon associé, Mickaël Spezzacatena: c’est lui qui a pris le relais au niveau du poste d’entraîneur, et il a très bien géré tout cela.

Après ce coup d’éclat alsacien, l’équipe luxembourgeoise de beach-soccer peut-elle à présent franchir un nouveau cap?

Oui, même s'il faudra confirmer, et ne pas lâcher le morceau. Mais c’est déjà une belle avancée. Notre prochaine rencontre aura lieu en juillet - la date exacte n'est pas encore définie - contre la Belgique. Ce sera notre dernier rendez-vous de la saison.