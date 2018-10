Une fin de saison comme les autres. Les joueuses épuisées jettent le gant, les moins franches prétextent une blessure et quelques-unes trouvent là un terrain fertile pour performer. La 23e édition du tournoi féminin de Luxembourg ne déroge pas à la règle. Il faut s'attendre à tout.

Sport 3 min.

Tournoi cherche maillon fort en bout de chaîne...

Christophe NADIN Une fin de saison comme les autres. Les joueuses épuisées jettent le gant, les moins franches prétextent une blessure et quelques-unes trouvent là un terrain fertile pour performer. La 23e édition du tournoi féminin de Luxembourg ne déroge pas à la règle. Il faut s'attendre à tout.

Heureusement que les festivals de fin d'été n'épousent pas la même logique que les tournois de tennis de fin de saison car les mélomanes réclameraient à cor et à cri le remboursement de leur ticket d'entrée.

Au Luxembourg, le public est désormais rompu au rituel d'avant-tournoi. Les têtes tombent sans qu'on actionne la guillotine. Certaines ne sont plus attachées qu'à un fil et préfèrent filer chez le réparateur pour l'entretien d'hiver. D'autres sont ballotantes et risquent de rompre un équilibre qui convenait jusque-là assez bien à la joueuse.

Goerges, Suarez Navarro en tête d'affiche

Qu'importe les raisons, le résultat est le même. Victoria Azarenka, Venus Williams, Monica Puig, Sorana Cirstea et Rebecca Peterson pour ne citer qu'elles ne fouleront pas le Decoturf de Kockelscheur à partir de lundi. Leur nom ne sera resté à l'affiche qu'une paire de semaines...

Les organisateurs s'accommodent depuis des années de cette situation frustrante. Ils s'appuient alors sur les promesses et les surprises pour rendre pétillant un tournoi sans cesse en quête de son second souffle. Le palmarès reflète d'ailleurs assez bien cet état instable. Un coup il consacre une valeur sûre (Wozniacki, V. Williams, Azarenka, Dementieva, Ivanovic), un coup il bat en brèche les pronostics les plus téméraires (Witthoeft, Niculescu, Doi, Beck).

C'est peut-être dans cette catégorie qu'il faut chercher la 23e lauréate qui soulèvera le trophée le samedi 20 octobre. Julia Goerges et Carla Suarez Navarro avancent de solides arguments. Elles n'enfilent pas pour autant le costume de favorites. L'Allemande, seule joueuse du Top 10 présente à Luxembourg, revient quatre ans après sa dernière présence et surtout huit années après sa finale perdue contre l'Italienne Roberta Vinci. Elle n'en reste pas moins sur une saison mi-figue, mi-raisin dont le point d'orgue demeure la demi-finale de Wimbledon perdue face à Venus Williams.

L'Espagnole, elle, n'a jamais brillé à Kockelscheuer. Peut-être que son retour après six ans d'absence lui permettra de se réconcilier avec le tournoi. Sa dernière tournée américaine a renvoyé des signaux forts pour celle qui a déjà occupé le sixième siège mondial.

Minella, seule Luxembourgeoise

Revoici Mandy Minella à Kockelscheuer. Mais cette fois, retour au terrain! Photo: Fernand Konnen

Derrière ces deux noms qui renvoient au public une image de vécu et de valeurs sûres, un troisième est venu s'ajouter en dernière minute, celui de Garbine Muguruza. L'Espagnole ne se fend que d'un deuxième crochet par la capitale depuis 2012. Entre-temps, elle a accroché les tournois de Roland Garros et Wimbledon à son palmarès. Demi-finaliste ce samedi à Hong Kong, elle arrive lancée!

Trois têtes de gondole et des outsiders qui pullulent. Pêle-mêle, on citera la Grecque Sakkari, l'Italienne Giorgi, voire la Belge Van Uytvanck, très en jambes cette semaine à Linz. Mandy Minella, elle, n'a pas l'intention de s'incruster dans cette catégorie. Elle savourera ce rendez-vous à la maison comme la cerise sur le gâteau d'une saison de reprise qui n'a jamais aussi bien porté son nom. La maman s'est remise dans le bain dans la douleur, mais sa force de caractère lui a permis de retrouver un rang qui correspond davantage à son potentiel.

Et c'est déjà tout pour le volet luxembourgeois puisque Eleonora Molinaro a défendu les chances luxembourgeoises aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires et que la relève tarde à poindre. Des qualifs sans joueuse locale, c'est rare! Cela fait plus de 20 ans que ce n'était plus arrivé. Ce sera pourtant la réalité de ce samedi, premier jour des réjouissances à Kockelscheuer que la très glamour canadienne Eugénie Bouchard égayera de sa présence.