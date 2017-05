(JFC). - Le jour même de son 34e anniversaire, Gilles Muller (ATP 26) s'est imposé ce mardi au premier tour du tournoi ATP Masters 1.000 de Madrid face au vétéran allemand Tommy Haas (39 ans, ATP 403). Une victoire en deux sets (6-4, 7-6 (7)), qui permet à «Mulles» d'affronter le Canadien Milos Raonic (26 ans), n°6 mondial, au deuxième tour.

Finaliste malheureux dimanche à Estoril, Gilles Muller (34 ans, ATP 26) poursuit cette semaine au tournoi Masters 1.000 de Madrid sa préparation sur terre battue en vue de Roland Garros (28 mai - 11 juin).

Eliminé en double lundi (au côté du Français Gilles Simon, battu 7-5, 6-7 (2), 8-10 par la paire américaine Brian Baker/Nicholas Monroe), «Mulles» avait hérité comme adversaire au premier tour du vétéran (39 ans) allemand Tommy Haas, ex-n°2 mondial et aujourd'hui 403e après une fin de carrière perturbée par de nombreuses blessures.

Comme en témoignent leurs face-à-face - deux victoires pour chacun -, Muller et Haas se tiennent de très près sur le court n°4 madrilène. Les balles de break sont denrées rares, et c'est finalement au bout du... dixième jeu de la première manche, alors qu'il mène 5-4, que le n°1 luxembourgeois parvient à réussir le tour de force et à «breaker» l'Allemand pour mener un set à rien, 6-4 en 30 minutes.

Topo identique dans la seconde manche, où aucun des deux trentenaires ne lâche rien, ce qui les conduit tout naturellement à disputer un tie-break. Le jeu décisif lui-même est extrêmement serré, et c'est au bout de sa... troisième balle de match que Gilles Muller conclut neuf points à sept après 1h30' de rencontre. De quoi pouvoir fêter dignement son 34e anniversaire, en ce mardi 9 mai!



Au deuxième tour, c'est un tout gros morceau qui attend le gaucher du Tennis Spora à Madrid, en la personne du Canadien Milos Raonic (26 ans,), sixième joueur mondial et tête de série n°5 du tableau. Cependant, les confrontations entre les deux joueurs renseignent une balance favorable de 2 à 1 en faveur de... Gilles Muller, qui s'est imposé en 2011 à Wimbledon (certes sur retrait de Raonic) et en 2012 à Valence, tandis que le natif de Titograd (en ex-Yougoslavie, actuel Monténégro) a dominé le protégé de Benjamin Balleret et Alexandre Lisiecki au début de cette saison, au 2e tour de l'Open d'Australie.