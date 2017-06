(JFC). - Auteur d'un match de haut vol, le n°1 luxembourgeois Gilles Muller (34 ans, ATP 26) a sorti en deux sets (6-4, 6-4) le n°10 mondial, le Français Jo-Wilfried Tsonga (32 ans, tête de série n°5), ce mercredi en huitième de finale du tournoi ATP 500 sur gazon du Queen's à Londres.

Sur le vénérable gazon du Centre Court londonien, «Mulles» force le premier break de la partie au septième jeu, pour mener 4-3. Sérieux et appliqué, le Reckangeois conserve son avantage pour rafler la manche initiale 6-4 en 34 minutes.

Alors que les deux adversaires en sont à trois victoires partout dans leurs face-à-face, mais que c'est Tsonga qui a remporté leur unique duel sur herbe avant ce mercredi (Wimbledon 2015), l'élève d'Alexandre Lisiecki, insatiable, chipe d'emblée dans le second set la mise en jeu du Manceau.

Avec une manche plus un break d'avance face au n°10 mondial, Muller, qui ne lâche absolument rien sur son service et multiplie les points gagnants, paraît déjà sur le velours. Le gaucher du Tennis Spora écarte en deux temps, trois mouvements deux balles de contre-break au sixième jeu, mène 4-2, puis, logiquement 5-3. Et «Mulles» de conclure sur sa... première balle de match cette fois, six jeux à quatre, au bout d'1h09' de match... à sens unique.



En quart de finale vendredi, stade où son parcours au Queen's s'était arrêté en 2016 (défaite en trois sets contre l'Australien Bernard Tomic), Gilles Muller se frottera soit à l'Américain Sam Querrey (29 ans, ATP 28), qui n'est autre que son... partenaire de double dans le tournoi, soit au surprenant Australien Jordan Thompson (23 ans, ATP 90), tombeur d'un certain... Andy Murray, qui s'affronteront jeudi.



Le Californien a remporté les deux matches l'ayant opposé au Luxembourgeois à ce jour (tous les deux en 2009, à Auckland et Miami), tandis que les routes de Muller et Thompson ne se sont encore jamais croisées.