(JFC). - Malgré un début de match hésitant, Gilles Muller (ATP 28, n°3) a émergé de toute justesse au deuxième tour du tournoi ATP 250 de Sofia (Bulgarie) face à l'Italien Andreas Seppi (ATP 77) en trois sets serrés, 4.6, 7-6 (5), 7-6 (2) et 2h33' de jeu. En quart de finale, «Mulles» affrontera le Roumain Marius Copil (27 ans, ATP 93).

Retour sur le Vieux Continent après la tournée australienne de janvier, et premiers pas en Europe version saison 2018 pour Gilles Muller (ATP 28), directement propulsé au deuxième tour du tournoi ATP 250 de Sofia, en Bulgarie, eu égard à son rang de tête de série n°3 du tableau.

Face à l'expérimenté (33 ans) Transalpin Andreas Seppi (ATP 77), les choses débutent... à l'envers pour «Mulles», avec un jeu de service initial concédé malgré trois balles de break écartées, suivi de deux balles de contre-break... non-transformées sur la mise en jeu suivante de Seppi. Conséquence: une entame de match délicate, et déjà 2-0 en faveur de l'Italien, qui réussit un superbe début d'année avec un titre glané au tournoi Challenger de Canberra et une accession aux huitièmes de finale de l'Open d'Australie à Melbourne.

Contraint de courir après le score tout au long du premier set, et après une nouvelle possibilité de contre-break... ratée à 3-4, le sociétaire du Tennis Spora, pas vraiment dans le bon rythme, abandonne finalement la manche 4-6 après 44 minutes de jeu.

Comme dans un funeste mimétisme, Muller perd d'emblée son service dans la seconde manche. Mais à l'inverse du premier set, le protégé d'Alexandre Lisiecki et Benjamin Balleret redresse cette fois immédiatement la barre en égalisant à un partout, raflant au passage pour la première fois du match le service de Seppi.

Contre Marius Copil en quart de finale



Après avoir laissé filer trois occasions de mener 5-3 sur le service adverse, puis sauvé lui-même une balle de break à 5-5, le n°1 luxembourgeois est embarqué dans son cinquième tie-break cette saison. Un jeu décisif que Gilles Muller s'adjuge 7 points à 5 pour égaliser à une manche partout.

1h48' de match et les compteurs sont remis à zéro. Place à la belle. Parfaitement appliqués sur leurs mises en jeu respectives, les deux adversaires ne lâchent plus rien, et se fixent donc logiquement rendez-vous pour le... second tie-break de l'après-midi.

Mené 0-1, la tête de série n°3 aligne alors six points d'affilée (6-1), pour finalement conclure ce thriller 7-2 après 2h33' d'un combat acharné.



Comme en 2017, «Mulles» accède aux quarts de finale du tournoi bulgare, où il se frottera vendredi au Roumain Marius Copil (27 ans, ATP 93), récent adversaire du... Luxembourg en Coupe Davis. Dans l'historique de leurs confrontations directes, Gilles Muller mène par deux victoires à une, dont un succès récent à 's-Hertogenbosch (7-6, 6-1) en 2015.