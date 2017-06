(ER) - Le troisième affrontement entre Gilles Muller (ATP 28) et Ivo Karlovic (ATP 24, 38 ans) a tourné à l'avantage du Luxembourgeois ce dimanche à Bois-le-Duc. Lauréat en janvier à Sydney, Mulles a ajouté un deuxième titre ATP en s'imposant sur un double 7-6. Son premier sacre sur gazon.

Finaliste en 2016, battu par le Français Nicolas Mahut 4-6, 4-6, le joueur luxembourgeois a pris sa revanche sur le sort en écartant ce dimanche le Croate Karlovic 7-6, 7-6 après 1h33' de match.



Comme on pouvait s'y attendre, les retrouvailles entre Muller et Karlovic, qui s'étaient affrontés l'an dernier en demi-finale, ont donné lieu à une terrible bataille de service.



Durant la première manche, ni le Luxembourgeois, ni le Croate n'a concédé sa mise en jeu. Et comme en demi-finale contre Alexander Zverev, tout s'est joué dans le tie break et à ce petit jeu, Muller s'est montré le plus efficace en s'imposant 7 points à 5 lors de sa première balle de set après 48 minutes.

On retrouvait le même scénario durant le second acte. Six jeux partout, le tie break devait à nouveau départager les deux protagonistes et comme lors du premier set, c'est Mulles qui se montrait le plus efficace: 7 points à 4. Comme un symbole, le Luxembourgeois finissait le match sur un ace, son 22e de la rencontre.

Ce succès le propulsera au 26e rang du classement ATP, ce lundi. Eliminé au deuxième tour du tournoi de Madrid puis au premier à Roland Garros, Muller a retrouvé sur le gazon les sensations qu'il avait perdues sur la terre battue.

«J'ai joué ici à de nombreuses reprises. Je peux venir en voiture et ma famille s'y trouve aussi. Alors, c'est un tournoi que j'aime vraiment bien», a notamment expliqué Muller à l'issue d'une semaine.

Pour rappel, le n°1 Luxembourgeois (34 ans) s'était déjà distingué en début d'année en s'imposant en finale du tournoi de Sydney face à l' Ukrainien Alexandr Dolgopolov. Il s'agissait de sa première victoire sur le circuit ATP après ses échecs à Washington (2004), Los Angeles (2005), Atlanta (2012), 's-Hertogenbosch et Newport (2016). Pour rappel, Muller a également disputé cette année la finale du tournoi d'Estoril sur terre battue.