La logique a été respectée dans les quatre matches comptant pour le tour préliminaire de la Coupe de Luxembourg, disputés dimanche et mercredi. La Jeunesse Useldange, Perlé, le Blo-Wäiss Itzig et la Jeunesse Schieren joueront le premier tour ce dimanche.

Par Daniel Pechon



A Useldange, le seul but de la rencontre face à Hosingen a été inscrit promptement, avec un ballon qui a traversé tout le terrain en seulement... deux passes. Nandor Stahl, le gardien visité, après avoir cueilli le ballon sur un corner, l'a immédiatement envoyé dans les pieds d'Emko Kalabic, qui l'a lui-même transmis aussi vite à Luca Denelle, lequel s'en est allé battre Tom Serres (1-0, 40e). «Nous avons encore hérité de quatre à cinq belles occasions par la suite, dans un bon match, plutôt équilibré. Je comptais encore trois absents», résume Rasim Kalabic, l'entraîneur d'Useldange.

L'US Rambrouch a fait douter Itzig... l'espace de quelques minutes seulement, en réduisant la marque à 1-2 à la 55e minute sur une tête de Mike Schaefer, consécutive à un coup franc de Mike Margreve. Itzig a ensuite déroulé, avec trois autres buts inscrits dans les 25 dernières minutes (1-5). «C'est surtout la blessure de Gil Cailliau qui m'inquiète aujourd'hui .Il sera absent quelques semaines et s'ajoute à une déjà longue liste d'absents. Itzig a eu de la réussite devant le but» a ajouté Patrick Koecher, le coach de Rambrouch.

En voyage au Luna Oberkorn, Schieren était pressé: la Jeunesse menait en effet déjà 2-0 au quart d'heure. Le match est malgré tout resté disputé, et le Luna Oberkorn n'a baissé les bras qu'après le troisième but visiteur, inscrit à la 80e minute par Rui Duarte, déjà auteur du deuxième. Bruno Matias avait ouvert la marque. «C'est mérité! Le Luna n'a jamais été réellement dangereux», martèle le président de Schieren, Josy Lutgen.



Enfin, dans la seule rencontre qui opposait deux équipes de Division 3, et disputée dimanche, Perlé comptait déjà deux buts d'avance sur Heiderscheid-Eschdorf après 35 minutes de jeu. Les Ardoisiers doublaient ensuite l'écart, de 2-0 à 4-0 au cours du quatrième quart d'heure. Miguel Delgado sauvait l'honneur du Racing, avant le 5-1 tombé dans le temps additionnel. «Je ne disposais que de six titulaires, et mon adjoint (Daniel Kirsch) a même dû jouer dix minutes en fin de rencontre. Mais on a aussi mal joué, même si Perlé est solide», explique Jean-Paul Bossi, l'entraîneur d'Heiderscheid-Eschdorf.

Les résultats du tour préliminaire



Luna Oberkorn - Jeunesse Schieren 0-3

US Rambrouch - Blo-Wäiss Itzig 1-5

Perlé - Racing Heiderscheid-Eschdorf 5-1

Jeunesse Useldange - AS Hosingen 1-0

Le 1er tour de la Coupe de Luxembourg aura lieu dimanche (36 matches).