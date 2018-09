L'Australien Cameron Meyer (Mitchelton-Scott) a enlevé la deuxième étape du Tour de Grande-Bretagne (2.HC), ce lundi entre Cranbrook et Barnstaple (174,9 km), tandis que l'Italien Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF) s'est emparé de la première place au général. Bob Jungels (Quick Step-Floors) a fini neuvième de l'étape à deux secondes.

Tour of Britain: Tonelli nouveau leader, Jungels neuvième

Cameron Meyer a disposé au sprint de l'Italien Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF). Les deux hommes étaient présents dans l'échappée du jour et ont réussi à résister jusqu'au bout au retour d'un groupe de contre-attaque royal, dans lequel se trouvaient notamment les équipiers de chez Quick Step-Floors, Julian Alaphilippe et Bob Jungels, le Slovène Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) et le Néerlandais Wout Poels (Team Sky). Ces hommes ont échoué à deux secondes de Meyer et Tonelli.



Le peloton est arrivé plus loin, à près de 40 secondes de Meyer. Dauphin de l'Australien à Barnstaple, Alessandro Tonelli en profite pour prendre la tête du classement général au détriment de l'Allemand Andre Greipel (Lotto-Soudal), vainqueur la veille à Newport, et arrivé très loin. Tonelli et Meyer se retrouvent dans la même seconde, mais l'Italien a pu revêtir le maillot vert de leader en raison de son meilleur classement sur les deux premières étapes.

Un classement général où Bob Jungels, déjà à l'attaque dimanche et qui a décidément des fourmis dans les jambes avant les Championnats du monde fin septembre à Innsbruck, apparaît désormais sur la huitième ligne, à douze secondes du duo Tonelli - Meyer.



Quant à Jempy Drucker, qui a annoncé ce lundi son transfert de BMC chez Bora-Hansgrohe la saison prochaine, et qui fêtait en même temps son 32e anniversaire, il a fini 56e à 3'22" dans un groupe d'une quarantaine de coureurs. Au classement général, Drucker est 57e à 3'32".

Ce mardi, la troisième étape sera une boucle de 128 kilomètres dans les collines du Somerset autour de la ville de Bristol, avec notamment une ascension de première catégorie à huit kilomètres d'une arrivée située au sommet d'une pente assez raide. Le Tour de Grande-Bretagne se terminera dimanche à Londres.