Le Norvégien Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) a remporté mercredi la première étape du Tour de Valence, un contre-la-montre de 10,2 km autour d'Orihuela. MIchel Ries (Kometa Cycling Team) a pris la 111e place à 1'14".

Tour de Valence: Boasson Hagen s'impose, Ries 111e

(AFP) - Le double tenant du titre du Tour de Valence Alejandro Valverde (Movistar) a terminé huitième et le vainqueur du dernier Tour de France Geraint Thomas (Sky) treizième pour sa rentrée.

Le triple vainqueur d'étape sur le Tour, âgé de 31 ans, a dominé ce chrono avec cinq secondes d'avance sur l'Espagnol Ion Izagirre (Astana) et sept sur le quadruple champion du monde allemand Tony Martin (Jumbo). Il prend la tête du classement général à la veille de la deuxième étape (sur 5), 166 km escarpés autour d'Alicante.

C'était surtout l'occasion pour certains grands noms comme Valverde et Thomas de se refaire une santé en début d'année, surtout dans les 600 derniers mètres de l'étape, en constante montée.

«C'était vraiment beau de regagner enfin. J'étais nerveux avec Valverde et Geraint (qui passaient après moi): je les ai regardés gravir la dernière ascension», a soufflé le vainqueur du jour, heureux de voir l'Espagnol et le Gallois échouer respectivement à 14 et 21 secondes. Le Norvégien n'avait plus remporté le moindre succès depuis juin 2018 et sa victoire aux Championnats de Norvège du contre-la-montre.

En marge de l'épreuve, Geraint Thomas a par ailleurs annoncé son intention de ne pas disputer le Tour d'Italie, pour se préserver sue le Tour de France.