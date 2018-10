Le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) a remporté ce vendredi en plus de cinq heures la quatrième étape du Tour de Turquie, la plus difficile, et a du même coup pris la tête du classement général à Sam Bennett. Jempy Drucker (BMC) a lâché du lest.

Tour de Turquie: Lutsenko vainqueur et nouveau leader

Le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) a remporté ce vendredi en plus de cinq heures la quatrième étape du Tour de Turquie, la plus difficile, et a du même coup pris la tête du classement général à Sam Bennett. Jempy Drucker (BMC) a lâché du lest.

(AFP) - Au sommet de l'ascension finale, après une étape-reine de 205,5 km qui comprenait un col de 1re catégorie, Lutsenko a devancé sur la ligne l'Italien Diego Ulissi (UAE) et l'Espagnol Eduard Prades Reverter (Euskadi), en 5h24'22''.

Au général, le podium est le même que l'étape du jour. Lutsenko, qui prend le maillot de leader à l'Irlandais Sam Bennett, compte quatre secondes d'avance sur Ulissi et six sur Prades Reverter, grâce aux bonifications. Jempy Drucker, quatrième avant cette étape, a perdu 54 rangs sur un terrain qui n'est pas le sien.

Samedi, lors de la cinquième étape, longue de 135,7 km, les coureurs partiront de Selçuk pour rejoindre Manisa (ouest) avant l'arrivée dimanche à Istanbul.

Classement de la quatrième étape

1. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) les 205,5 km en 5 h 24'22''

2. Diego Ulissi (ITA/UAE) m.t.

3. Eduard Prades Reverter (ESP/EUS)

4. James Knox (GBR/QST)

5. Nicolas Roche (IRL/BMC)

68. Jempy Drucker (BMC) 4'36''

81. Alex Kirsch (WBA) 6'53''

Classement général

1. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 15h34'30"

2. Diego Ulissi (ITA/UAE) à 4''

3. Eduard Prades Reverter (ESP/EUS) 6''

4. Nathan Haas (AUS/TKA) 10''

5. Ruben Guerreiro (POR/TFS)



58. Jempy Drucker (BMC) 4'42''

94. Alex Kirsch (WBA) 10'46''