Tour de Suisse: Bernal reste leader

Petit tour d'horizon des Luxembourgeois en course ce vendredi, Jempy Drucker (Bora-Hansgrohe) et Alex Kirsch (Trek-Segafredo) au Tour d'Algarve (2.HC), Tom Wirtgen (Wallonie-Bruxelles Aqua Protect) au Haut-Var (2.1) et Gaëtan Pons (Leopard Pro Cycling) à Antalya (2.2).