L'Espagnol Gorka Izagirre (Astana) a remporté le quatrième e Tour de La Provence dimanche en devançant l'Australien Simon Clarke (EF Education First), pour treize centièmes de seconde et le Français Tony Gallopin (AG2R La Mondiale), à une seconde.

Tour de La Provence: victoire finale de Gorka Izagirre

(AFP). - La quatrième et dernière étape, disputée entre Avignon et Aix-en-Provence sur 162,2 kilomètres, est revenue à l'Allemand John Degenkolb (Trek-Segafredo), premier d'un sprint massif devant Clarke et le Français Anthony Maldonado (St-Michel - Auber 93).



Ben Gastauer (AG2R La Mondiale) a pris la 111e place de l'étape à 7'10" de Degenkolb. Au général, le Luxembourgeois est 89e à 20'35".