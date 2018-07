A l'issue des cinq étapes, ce dimanche, Tom Wirtgen a remporté la 39e édition du Tour de l'Oder. Le GP Général Patton est revenu au Belge Remco Evenepoel.Christine Majerus a pris la 39e place de la troisième étape du Giro Rosa.

Tour de l'Oder: Tom Wirtgen mieux que Bob Jungels

Victoire belge au GP Patton

(DH). - Tom Wirtgen a fait mieux que Bob Jungels, troisième en 2011. A l'issue des cinq étapes, ce dimanche, le Dippachois de 22 ans a mis fin à l'hégémonie des coureurs allemands et a remporté la 39e édition du Tour de l'Oder.

Le représentant de l'équipe U23 de la FSCL a devancé les Allemands Patrick Haller et Marcel Franz. Luc Wirtgen termine à la 47e place, Tiago Da Silva est 67e et Trista Parrotta 70e. Jan Pattelin et Raphaël Kockelmann n'ont pas terminé l'épreuve.

Evenepoel en solo



Le Belge Remco Evenepoel a remporté dimanche la 71e édition du GP du Général Patton. Il a terminé l'épreuve en 4h58'38, avec 2'40" d'avance sur l'Italien Mattia Petrucci et 5'07"sur son compatriote Xandres Vervloesem.



Le premier Luxembourgeois est Arthur Kluckers, 16e à 6'52". Gilles Kirsch est 19e à 7'02".



Giro Rosa: Jolien D’hoore s’adjuge la troisième étape

Jolien D’hoore (Mitchelton-Scott) a remporté la troisième étape du Giro Rosa (WorldTour féminin) à Corbetta sur 132 km. Elle l’a emporté ce dimanche au sprint devant la Néerlandaise Kirsten Wild (Wiggle High 5), victorieuse samedi, et l’Américaine Alexis Ryan (Canyon SRAM Racing).



La Canadienne Leah Kirchmann (Sunweb) endosse le maillot de leader du général. C’est la troisième à porter le maillot rose depuis le départ après les Néerlandaises Ellen van Dijk (Sunweb) vendredi et Lucinda Brand (Sunweb) samedi.



Christine Majerus (Boels Dolmans) a pris la 39e place à 4" de la Belge. La Luxembourgeoise est 52e du classement général avant la quatrième étape ce lundi, une étape de 109 km à Piacenza.