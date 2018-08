Vendredi, le Suisse Gino Mäder a remporté la huitième étape du Tour de l'Avenir. Michel Ries a pris la 15e place. Jempy Drucker se classe 25e de la première Great War Remembrance Race.

Tour de l'Avenir: victoire du Suisse Mäder, Ries 15e

Vendredi, le Suisse Gino Mäder a remporté la huitième étape du Tour de l'Avenir. Michel Ries a pris la 15e place. Jempy Drucker se classe 25e de la première Great War Remembrance Race.

(DH avec AFP). - Le Suisse Gino Mäder a remporté en solitaire vendredi la huitième étape du Tour de l'Avenir disputée en Savoie entre La Bâthie et Cres-Voland Cohennoz (81,1 km) alors que le Slovène Tadej Pogacar conserve son maillot jaune. Mäder a devancé de quelques secondes le Colombien Ivan Sosa et l'Australien Robert Stannard.



Côté luxembourgeois, Michel Ries est 15e à 15 secondes du Suisse, Luc Wirtgen 47e (à 2'29"), Kevin Geniets 61e (à 4'04") et Pit Leyder 78e (à 6'50"). Au général, Ries est 12e, Wirtgen 40e, Geniest 45e et Leyder 68e.



Le Suisse a fait la différence à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, dans la descente du Col des Saisies (1re cat.) franchi auparavant par un peloton d'une trentaine de concurrents dont tous les leaders.

Il a rapidement pris 30 secondes d'avance sur un duo parti en contre composé de Stannard et de l'Allemand Georg Zimmermann qui terminera finalement 17e de l'étape. Mäder est ensuite arrivé seul au pied de l'ultime ascension et a su résister aux tentatives de retour de ses poursuivants.

Samedi, la 9e étape partira de Séez pour rejoindre Val d'Isère sur un tracé difficile de 83 kilomètres avec trois cols de 1re catégorie à franchir : la montée des Arcs 1800, la Côte des Chapelles et l'ascension vers Val d'Isère.

Räim remporte la Great War Rembrance Race

L'Estonien Mihkel Räim s'est imposé vendredi lors de la première édition de la Great War Remembrance Race (Course du Souvenir de la Grande Guerre) disputée entre Nieuport et Ypres (192,7 km). Le coureur de l'équipe Israel Cycling Academy a devancé au sprint le Polonais Pawel Bernas (CCC Sprandi Polkowice) et le Belge Preben Van Hecke (Sport Vlaanderen-Baloise).



Jempy Drucker (BMC) a pris la 25e place à 25 secondes alors que Alex Kirsch (WB Aqua Protect Veranclassic) n'a pas terminé l'épreuve.



Tour d'Allemagne: deuxième étape et maillot de leader pour Schachmann

L'Allemand Maximilian Schachmann (Quick Step) a remporté vendredi la deuxième étape du Tour d'Allemagne à Trèves en réglant au sprint un groupe détaché de quatre hommes, et ravit le maillot rouge de leader à son coéquipier colombien Alvaro Hodeg. «On a vu que c'est allé très vite dans la dernière ascension, mais mon équipe a fait un gros travail et je dois les remercier pour m'avoir amené aux avants-postes», a déclaré le vainqueur après l'arrivée. «Je crois que nous devons maintenant avoir pour but de ramener le maillot rouge jusqu'à l'arrivée» dimanche à Stuttgart.

Quick Step s'est ainsi récompensé du travail effectué dans les 20 derniers kilomètres, pour venir reprendre les derniers échappés du jour, qui avaient profité des pentes du massif de l'Eiffel, entre Rhin et Moselle, pour prendre le large.



Gaetan Pons (Leopard Pro Cycling) a terminé l'étape à la 99e place.



Samedi, la troisième et avant-dernière étape conduira les coureurs de Trèves à Merzig sur 177 km, avec un final un peu semblable à celui de Trèves et une difficulté à sept kilomètres du but qui peut permettre à un ou des puncheurs de fausser compagnie au peloton.

Tour du Poitou-Charentes: le Grand Chelem pour Démare

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a remporté le Tour du Poitou-Charentes en s'imposant lors des cinq étapes. Ce vendredi, il a remporté le sprint lors la dernière étape reliant Brioux-sur-Boutonne à Poitiers pour signer un Grand Chelem inédit dans l'histoire de l'épreuve.