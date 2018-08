L'équipe du Danemark a remporté ce lundi le contre-la-montre par équipes couru sur 20,2 km dans les rues d'Orléans qui constituait la quatrième étape du Tour de l'Avenir, devançant la Belgique et la Norvège. Le Luxembourg a concédé un peu plus d'une minute aux Scandinaves.

Tour de l'Avenir: le Danemark costaud, le Luxembourg 18e

(AFP) - Avant cette étape, le maillot jaune Alan Riou ne comptait qu'une seconde d'avance sur le Norvégien Hakon Lunder Aalrust et le Danois Magnus Bak Klaris et il savait qu'il serait compliqué de sauver sa place de leader.

Partis en derniers, les Bleus n'ont pu faire mieux que le septième temps à 28'' des flèches rouges et blanches danoises qui ont réalisé un temps canon.

On pensait donc que Klaris allait devenir le nouveau maillot jaune, mais le coureur n'est pas arrivé avec le reste de son équipe et c'est donc le Norvégien Hakon Lunder Aalrust qui se retrouve au sommet du classement.

La Colombie du favori pour la victoire finale, Ivan Sosa, a fini très loin, 22e sur 26, à 1'39" des Danois, mais on sait que la gagne se jouera très vraisemblablement lors des 4 dernières étapes de montagne.



Le Luxembourg a pris la 18e place sur 26 équipes au départ. Les coureurs de la FSCL accusaient un retard de 1'07'' sur les vainqueurs du jour. Les quarte coureurs qui ont franchi la ligne ensemble étaient Pit Leyder, Kévin Geniets, Luc Wirtgen et Michel Ries. Jan Petelin et Colin Heiderscheid étaient pointés plus loin derrière.



Mardi le peloton repartira pour une étape de plaine sur 145,8 km entre Beaugency et Levroux.