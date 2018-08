Colin Heiderscheid a fait parler sa pointe de vitesse pour prendre la troisième place de la cinquième étape du Tour de l'Avenir ce mardi. Le peloton est arrivé groupé à Levroux après 145,8 km et le coureur de la FSCL a accompagné Gibson et Sajnok sur la boîte.

Sport 2 min.

Tour de l'Avenir: Heiderscheid sur le podium du jour

Christophe NADIN Colin Heiderscheid a fait parler sa pointe de vitesse pour prendre la troisième place de la cinquième étape du Tour de l'Avenir ce mardi. Le peloton est arrivé groupé à Levroux après 145,8 km et le coureur de la FSCL a accompagné Gibson et Sajnok sur la boîte.

Le Britannique Matthew Gibson a dicté sa loi dans une arrivée massive et le Français Alan Riou a repris le maillot jaune de leader. Le Norvégien Hakon Lunder Aalrust, qui avait dépossédé Riou du maillot de leader lundi pour 11'', a chuté à plus de 20 km de l'arrivée et perdu trop de temps pour revenir sur le peloton avant l'arrivée.

Parcours de plaine par excellence, le tracé de la course a d'abord livré un scénario des plus classiques avec une échappée partie dès les premiers kilomètres pour tester la volonté du jour du peloton.

Impulsée par le Solvène Ziga Horvat, rapidement rejoint par le Polonais Filip Maciejuk, l'échappée a vu son avance culminer à 5'30'' à 88 kilomètres de l'arrivée.

Elle n'a fait ensuite que fondre, malgré la volonté farouche de Horvat qui a résisté seul jusqu'à 4 kilomètres de l'arrivée, dans un final émaillé de plusieurs chutes.

Pris dans l'une d'elles, à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, le Norvégien Hakon Lunder Aalrust, qui avait dépossédé Riou du maillot de leader lundi pour 11'', a mis trop de temps à repartir pour pouvoir revenir sur le peloton avant l'arrivée.

Il a dû rendre son bien au Breton qui le portera donc ce mercredi pour le départ de la dernière étape de plaine, également la plus longue de la course, sur 181,1 km entre Le Blanc et Cérilly.

Il restera ensuite quatre étapes de montagne qui seront très vraisemblablement les juges de paix de la course qui arrivera dimanche à Saint-Colomban-des-Villards.

Le classement de la cinquième étape

1 Matthew Gibson (GBR)

2. Szymon Sajnok (POL)



3. Colin Heiderscheid

4. Andreas Stokbro Nielsen (DAN)

5. Ziga Jerman (SLO)

14. Luc Wirtgen



19. Pit Leyder

31. Kevin Geniets

87. Michel Ries



139. Jan Petelin à 5'57''

Le classement général

1. Alan Riou (FRA) les 619,6 km en 13h40'04'' (moy. 45,382 km/h)



2. Andreas Nielsen (DAN) à 1'29''

3. Mikkel Bjerg (DAN)

4. Wilsly Gregaard (DAN) 1'34''

5. Mikkel Frølich Honnoré (DAN)



51. Pit Leyder 2'36''



57. Kevin Geniets 2'41''

60. Luc Wirtgen



73. Michel Ries 2'55''



140. Jan Petelin à 23'14''

145. Colin Heiderscheid 39'32''