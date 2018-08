L'Italien Alessandro Covi a remporté ce mercredi au sprint la sixième étape du Tour de l'Avenir disputée entre Le Blanc (Indre) et Cerilly (Allier), longue de 181,1 km. Pit Leyder a pris la 13e place et Luc Wirtgen la 19e.

Tour de l'Avenir: Covi vainqueur, Top 20 pour Leyder et Wirtgen

Alessandro Covi a devancé l'Irlandais Mark Downey et le Français Simon Guglielmi dans un emballage final que Colin Heiderscheid n'a pas pu disputer. Le sprinteur luxembourgeois avait été lâché du peloton plus tôt dans l'étape. Le Français Alan Riou conserve le maillot jaune de leader.



Covi a fait partie d'une échappée lancée à 70 kilomètres de l'arrivée par un groupe de sept, puis neuf coureurs, qui s'est avérée décisive. Les fuyards ont eu jusqu'à 2 '30" d'avance sur le peloton à 60 kilomètres de la ligne, une avance qui a fondu dans les derniers hectomètres.

Jeudi, le peloton aura droit à une étape très courte et intense en Savoie sur 35,4 kilomètres entre Moutiers et Méribel, calquée sur le modèle du Tour de France, avec deux difficultés majeures (1ère cat.), la Côte de Montagny et l'ascension vers l'arrivée.

Après la plaine, ce sera la première de quatre étapes disputées dans les Alpes avec à chaque fois des arrivées en altitude, d'ici au dernier jour de course, dimanche.

Classement de la sixième étape

1. Alessandro Covi (ITA) les 181,1 km en 4h00'29'' (moy. 45,184 km/h)

2. Mark Downey (IRL) m. t.

3. Simon Guglielmi (FRA)

4. Ezekiel Mostov (USA) à 2''

5. Wilsly Gregaard (DAN)

13. Pit Leyder

19. Luc Wirtgen

74. Michel Ries

104. Kevin Geniets

131. Jan Petelin 9'03''

140. Colin Heiderscheid 14'14''

Classement général

1. Alan Riou (FRA) les les 800,7 km en 17h40'38'' (moy. 45,337 km/h)



2. Andreas Nielsen (DAN) à 1'29''

3. Mikkel Bjerg (DAN)

4. Wilsly Gregaard (DAN) 1'34''

5. Mikkel Frølich Honnoré (DAN)

48. Pit Leyder 2'36''

55. Kevin Geniets 2'41''

56. Luc Wirtgen

70. Michel Ries 2'55''

138. Jan Petelin 32'12''

142. Colin Heiderscheid 53'41''

