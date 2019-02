Le jeune (20 ans) Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s'est imposé ce lundi au sommet de l'Alto da Fòia au terme de la deuxième étape du 45e Tour de l'Algarve (187,4 km), en grillant la politesse aux routiniers Wout Poels (Team Sky) et Enric Mas (Deceuninck-Quick Step).

Sport 3 min.

Tour de l'Algarve: le jeune Tadej Pogacar surprend tout son monde

Le prodige slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a ainsi glané son premier bouquet chez les porfessionnels. Et le vainqueur du dernier Tour de l'Avenir l'a emporté avec la manière au sommet de l'Alto da Foia en contrant Wout Poels dans les derniers mètres. Le Néerlandais échoue finalement à la deuxième place, à 1 seconde de Pogacar, et le podium du jour est complété par l'Espagnol Enric Mas (Deceuninck - Quick-Step), qui a fini à 3 secondes.



Grâce à ce succès, Pogacar s'empare également de la tête du classement général, au détriment du Danois Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), vainqueur de la 1re étape mercredi.

Au menu de ce vendredi: la troisième étape, un contre-la-montre individuel de 20,3 km autour de la localité de Lagoa sur un tracé relativement plat.

Plus d'informations à suivre avec le classement des Luxembourgeois Jempy Drucker (Bora-Hansgrohe) et Alex Kirsch (Trek-Segafredo).



Trentin le plus rapide en Andalousie



L'Italien Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) a remporté au sprint la deuxième étape du 65e Tour d'Andalousie - Ruta Del Sol jeudi, entre Séville et Torredonjimeno, alors que le Belge Tim Wellens (Lotto Soudal) a conservé la tête du général.



Au terme des 216,5 km de course, Trentin a devancé sur la ligne le Néerlandais Danny Van Poppel (Jumbo) et l'Espagnol Ivan Garcia (Bahrain).



Wellens, douzième de l'étape dans le même temps que le vainqueur, devance toujours au général le Danois Jakob Fuglsang (Astana), l'Australien Jack Haigh (Mitchelton-Scott), passé de la quatrième à la troisième place, et l'Espagnol Ion Izaguirre (Astana), tous à 5 secondes du Belge.



Vendredi, les favoris s'expliqueront lors du contre-la-montre de 16,2 km entre Mancha Real et La Guardia de Jaen.

Tour d'Oman: le doublé pour Lutsenko



Le Tour d'Oman a connu ce jeudi un final tendu entre sprinteurs, sans incidence sur le général: le Kazakh Alexey Lutsenko a remporté pour la deuxième année d'affilée la course cycliste omanaise dont la sixième et dernière étape a été enlevée au sprint par l'Italien Giacomo Nizzolo.

L'Italien s'est imposé en force dans l'ultime étape de cette dixième édition à l'issue d'un parcours de 135,5 km terminé sur la Corniche de Matrah, la Promenade des Anglais de Mascate. Le coureur de Dimension Data a devancé après un sprint très musclé ses compatriotes Sonny Colbrelli et Davide Ballerini.



Le podium final du Tour d'Oman 2019: de gauche à droite, l'Italien Domenico Pozzovivo (2e), le Kazakh Alexey Lutsenko (vainqueur) et l'Espagnol Jesus Herrada (3e) Photo: AFP

Lutsenko s'est, lui, imposé comme le maître incontesté cette semaine, avec trois victoires d'étape dont celle de la Montagne Verte mercredi, l'étape reine de la course. Il s'est emparé du maillot rouge de leader dès le troisième jour pour ne plus le lâcher. Il réalise ainsi la passe de deux sur ce Tour d'Oman, comme l'avait fait un certain Chris Froome en 2013 et 2014. «Je suis vraiment heureux. Cela donne beaucoup de confiance pour la suite de la saison et notamment les classiques», a témoigné celui qui s'était déjà imposé dans le sultanat l'an dernier.



Van der Poel tout terrain



Enfin, le champion du monde de... cyclo-cross, le Néerlandais Mathieu Van der Poel effectuait ce jeudi sa rentrée attendue sur route au Tour d'Antalya (2.2), sur la riviera turque. Après avoir tout raflé durant la saison de cyclo-cross, Van der Poel (Corendon-Circus) n'a pas déçu et a remporté la première étape de l'épreuve.



Cette course a été d'abord marquée par une échappée, avec seulement un coureur présent à l'avant, le jeune (20 ans) James Fouche (Team Wiggins). Le Néo-Zélandais a roulé les 90 premiers kilomètres de l'étape en solo avant de se faire rattraper par le peloton à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée.



La fin d'étape a été marquée par une chute et le peloton a diminué l'allure pour laisser revenir les coureurs distancés. Van der Poel l'a emporté au sprint, devançant le Serbe Dusan Rajovic (Adri Mobil) et le Néerlandais Bas Van Der Kooij (Monkey Town).