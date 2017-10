(ER) - Tim Wellens (Lotto) a remporté le classement final du Tour de Guangxi dont la dernière étape a été enlevée par Fernando Gaviria (Quick-Step), sa quatrième en six jours. Laurent Didier (Trek) s'est classé 25e.

Disputée sur 168,1 km autour de Guilin, la victoire d'étape s'est jouée au sprint pour la cinquième fois et c'est Gaviria qui s'est montré le plus rapide dans l'ultime ligne droite. Le Colombien a battu au sprint l'Italien Nicco Bonifazio et le Néerlandais Dylan Groenewegen, lauréat lundi de la 5e étape.



La victoire finale est revenue au Belge Wellens. Le récent lauréat du GP de Wallonie a devancé finalement le Néerlandais Bauke Mollema de 6" et l'Irlandais Nicolas Roche de 11".



Quant à Laurent Didier, il s'est finalement classé 25e à 1'17" de Wellens après être arrivé au coeur du peloton (64e) lors de cette ultime étape.



Le Tour de Guangxi constituait l'ultime épreuve du circuit WorldTour. Greg Van Avermaet, qui était assuré de conserver sa place de n°1 mondial depuis le Tour de Lombardie, totalise 3.582 points. Le Belge de la BMC est suivi de Chris Froome, lauréat du Tour et de la Vuelta (3.284) et de Tom Dumoulin, vainqueur en 2017 du Giro (2.545). Du côté des Luxembourgeois, Bob Jungels a fini 56e (704), Jempy Drucker 96 (376), Ben Gastauer 232 (62) et Laurent Didier 374 (10).