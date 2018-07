Chris Froome et Vincenzo Nibali sont les seuls anciens vainqueurs du Tour au départ de la 105e édition, samedi en Vendée, mais leurs adversaires présentent des références. Les plus et les moins des favoris:

Sport 2 min.

Tour de France: les plus et les moins des favoris

Chris Froome et Vincenzo Nibali sont les seuls anciens vainqueurs du Tour au départ de la 105e édition, samedi en Vendée, mais leurs adversaires présentent des références. Les plus et les moins des favoris:

(AFP) -



Romain Bardet (FRA/AG2R La Mondiale, 27 ans), 2e en 2016, 3e en 2017

+ : la maturité tactique, l'art de la descente, la confiance née de sa réussite sur le Tour.

- : le manque de puissance dans les contre-la-montre, l'attente du public et des médias français.

Tom Dumoulin (NED/Sunweb, 27 ans), 33e en 2014 (absent en 2017)

+ : les qualités de rouleur et d'homme de la plaine, le profil des grands cols alpestres qui doivent lui convenir, la tranquillité d'esprit.

- : la répétition des étapes de montagne, le forfait de son lieutenant Kelderman, la récupération après le Giro, l'absence de référence dans le Tour pour le classement général.

Chris Froome (GBR/Sky, 33 ans), vainqueur 2013, 2015, 2016 et 2017

+ : le rendement et la maîtrise du Britannique, son registre de coureur complet qui lui permet de s'adapter à tous les parcours, la force collective de son équipe, la plus puissante du peloton, l'expertise de la victoire.

- : les aléas de la première semaine, l'enchaînement Giro-Tour, l'ambiance trouble après la longue procédure qui s'est conclue seulement en début de semaine.

Mikel Landa (ESP/Movistar, 28 ans), 4e en 2017

+ : la force en montagne, le sens de l'offensive, la multiplicité des options pour son équipe.

- : la présence de Quintana en leader d'équipe, les doutes sur sa capacité à assumer les plus hautes responsabilités, la tension des premières étapes.

Vincenzo Nibali (ITA/Bahrein, 33 ans), vainqueur en 2014, absent en 2017

+ : le talent pour trouver les ouvertures, la clairvoyance et l'expérience, les qualités de descendeur et de coureur tout-terrain.

- : la difficulté à faire désormais la différence en montagne, l'absence de résultats probants ces derniers temps.

Richie Porte (AUS/BMC, 33 ans), 5e en 2016, abandon en 2017

+ : les qualités en montagne, l'approche du Tour menée tranquillement, la pression limitée dès lors qu'il dit viser surtout le podium.

- : la malchance passée dans le Tour, les limites en descente, le soutien en montagne.

Nairo Quintana (COL/Movistar, 28 ans), 2e en 2013 et 2015, 12e en 2017

+ : la consistance en montagne, la préparation suivie en Colombie, la présence de Landa à ses côtés.

- : la cohabitation avec Landa, les déceptions des deux dernières années, l'inconnue des pavés.

Rigoberto Uran (COL/EF-Drapac, 31 ans), 2e en 2017



+ : la régularité affichée l'an dernier sur des terrains différents, l'opportunisme et la lucidité, les signaux récents de forme.

- : la difficulté à creuser des écarts, la force relative de son équipe, l'attente de tout un pays.