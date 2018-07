Tour de France: Groenewegen à nouveau le plus rapide

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) a remporté mardi la 3e étape du Tour de Californie (WorldTour), à l'issue de 192,5 km de course entre Pismo Beach et Morro Bay. Il s'agit de la seizième victoire d'étape sur cette épreuve pour le Slovaque, qui a dominé au sprint l'Allemand Rick Zabel (Katusha) et l'Italien Simone Consonni (UAE).