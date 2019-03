Le Tour de France 2020, qui partira de Nice, attaquera la montagne dès son deuxième jour de course avec le col de Turini au programme, ont annoncé ce lundi ses organisateurs.

Sport 2 min.

Tour de France 2020: la montagne dès la 2e étape

Le Tour de France 2020, qui partira de Nice, attaquera la montagne dès son deuxième jour de course avec le col de Turini au programme, ont annoncé ce lundi ses organisateurs.

(AFP) - La première étape, qui se déroulera le 27 juin 2020, sera disputée sous la forme de deux boucles tracées au nord de Nice, l'une de 50 kilomètres à parcourir deux fois, l'autre de 70 kilomètres, avec départ et arrivée du parcours sur la Promenade des Anglais.



Si un sprint est envisageable pour décerner le premier maillot jaune, la deuxième étape promet un premier affrontement entre grimpeurs. Les deux dernières arrivées au sommet de Paris-Nice y seront empruntées, d'abord le col de la Colmiane (16,3 km à 6,2%) puis le col de Turini (14,9 km à 7,3%), qui a vu samedi dernier un récital des grimpeurs colombiens dans la course au soleil.



Le sommet de Turini, à 1.607 mètres d'altitude, est toutefois distant de plus de 90 kilomètres de l'arrivée de cette deuxième étape, qui passe dans son final par le col d'Eze (7,8 km à 7 %) puis le col des Quatre Chemins dans la boucle finale de 17 kilomètres, des montées devenues des classiques sur Paris-Nice.

"Les coureurs sont placés d'emblée devant un défi de montagne", s'est félicité le directeur du Tour, Christian Prudhomme. "Pour la première fois depuis 40 ans, les coureurs du Tour de France vont affronter de vrais cols et passer à plus de 1.600 mètres d'altitude dès le premier week-end".



"C'est un format inédit et audacieux", a-t-il ajouté. "Nous avons voulu faire quelque chose de différent. On a voulu jouer avec la géographie. A Nice, on passe en quelques minutes de la mer à la montagne. Dans la deuxième étape, les meilleurs grimpeurs du Tour vont se jauger avant les puncheurs dans le final."

Pour rappel en 2019, le Tour commencera le 6 juillet par une étape en ligne avec départ et arrivée à Bruxelles, également dévolue aux sprinteurs, avant un contre-la-montre par équipes de 27 kilomètres dans la capitale belge.



Les deux premières étapes du Tour de France 2020

Samedi 27 juin: 1re étape Nice - Nice, 170 km dans le moyen pays azuréen



Dimanche 28 juin: 2e étape Nice - Nice, 190 km dans le haut pays azuréen



Twitter