La quatrième étape du Tour de Croatie (2.HC) courue sur 171 km entre Starigrad et Novi Vinodolski / Crikvenica a souri à l'Italien Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF) qui est arrivé seul légèrement détaché avec une douzaine de secondes d'avance sur le peloton. Le Biélorusse Kanstantsin Siutsou conserve le maillot de leader au général.

Tour de Croatie: Tonelli résiste, Didier dans l'échappée, Kirsch aux portes du Top 10

Jean-François COLIN La quatrième étape du Tour de Croatie (2.HC) courue sur 171 km entre Starigrad et Novi Vinodolski / Crikvenica a souri à l'Italien Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF) qui est arrivé seul légèrement détaché avec une douzaine de secondes d'avance sur le peloton. Le Biélorusse Kanstantsin Siutsou conserve le maillot de leader au général.

Au lendemain de la terrible arrivée au sommet du col de Sveti Jure, les coureurs du Tour de Croatie retrouvaient un profil plus "normal" ce vendredi lors de la 4e étape. Celle-ci a été remportée par Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF), dernier rescapé de l'échappée du jour de huit coureurs, parmi lesquels on retrouvait le Luxembourgeois Laurent Didier (Trek-Segafredo). Tonelli a ensuite réalisé un joli numéro pour résister au retour de la meute et s'imposer en solitaire, signant son premier succès chez les professionnels.



Le coureur originaire de Brescia a coupé la ligne avec douze secondes d'avance sur son compatriote et coéquipier, Enrico Barbin, et le Slovène Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice), troisième, alors qu'une chute est survenue au sein du peloton dans le dernier virage.



Cette étape n'a pas apporté de changement au classement général: le Biélorusse Kanstantsin Siutsou (Bahrain-Merida) conserve la tête grâce et son succès de jeudi au sommet, et devance toujours le Néerlandais Pieter Weening (Roompot) de huit secondes.



Alex Kirsch (WB-Veranclassic Aqua Project) a participé au sprint et se classe onzième de l'étape - soit dixième du sprint -, tandis que Laurent Didier (Trek-Segafredo), décidément bien en jambes, qui a fait partie de l'échappée du jour, et qui avait beaucoup travaillé jeudi au service de ses leaders, finit à 1'19" de Tonelli, à la 71e place. Au classement général, Didier se situe à la 39e place à 19'32", tandis que Kirsch est 63e à 30'39"



Le Tour de Croatie s'achèvera dimanche à Zagreb, tandis que la cinquième étape ce samedi conduira le peloton de Rabac à Poklon sur 156,5 km, avec une nouvelle arrivée prévue au sommet.