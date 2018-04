Manuele Boaro s'est adjugé ce samedi la cinquième et avant-dernière du Tour de Croatie entre Rabac et Poklon. Au terme des 156,5 km, l'Italien a devancé le Polonais Oswian et un autre Transalpin, Tonelli.

Tour de Croatie: Boaro fait parler son expérience

Christophe NADIN Le Biélorusse Kanstantsin Siutsou (Bahrain-Merida) a conservé son maillot de leader.

Manuele Boaro s'est adjugé ce samedi la cinquième et avant-dernière du Tour de Croatie entre Rabac et Poklon. Au terme des 156,5 km, l'Italien a devancé le Polonais Oswian et un autre Transalpin, Tonelli. Le Biélorusse Kanstantsin Siutsou (Bahrain-Merida) a conservé son maillot de leader.

Manuele Boaro s'était glissé dans l'échappée du jour avec la volonté de contrôler la course pour son leader Kanstantsin Siutsou. Une situation taillée sur mesure pour le rouleur italien qui a gardé assez de fraîcheur pour lâcher ses trois compagnons à la fin de la montée dans le Mont Ucka.



A 31 ans, celui qui s'est jadis illustré dans les contre-la-montre signe sa première victoire depuis trois ans. Siutsou est arrivé une petite minute plus tard avec l'oeil rivé sur le Néerlandais Pieter Weening (Roompot) sur qui il garde huit secondes d'avance à la veille de l'arrivée à Zagreb.

Alex Kirsch a fini 61e de l'étape à 17'34'', Laurent Didier 77e à 22'10''. Au classement général, Didier recule de 14 rangs et pointe à la 53e place à 40'54''. Kirsch est 61e à 47'25''.