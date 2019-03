Elfyn Evans (Ford) a terminé en tête de la première journée du Tour de Corse vendredi grâce à une décision prise sur tapis vert et à l'issue d'une journée qui n'a guère souri aux Français Sébastien Ogier (Citroën) et Sébastien Loeb (Hyundai).

Tour de Corse: Evans en tête... sur tapis vert

Elfyn Evans (Ford) a terminé en tête de la première journée du Tour de Corse vendredi grâce à une décision prise sur tapis vert et à l'issue d'une journée qui n'a guère souri aux Français Sébastien Ogier (Citroën) et Sébastien Loeb (Hyundai).

(AFP). - Bloqué dans la sixième et dernière spéciale par la voiture endommagée et au ralenti d'un autre concurrent, le Britannique a perdu de précieuses secondes et par la même occasion la première place du classement provisoire qu'il occupait.

Son écurie Ford a alors posé réclamation, demandant à ce qu'il soit compensé et les commissaires de course y ont répondu favorablement, le créditant d'un temps inférieur lui permettant de récupérer son bien.

Sous un grand soleil et des routes sèches, l'Estonien Ott Tänak (Toyota) et Evans se sont livrés à un duel acharné tout au long des six spéciales disputées entre Porto Vecchio dans le sud de l'île et Bastia, au nord.

Tänak a pu croire son heure venue lorsque le jeune Gallois s'est retrouvé bloqué derrière la Toyota endommagée de son compatriote Kris Meeke qui a tardé à le laisser passer sur les routes tortueuses de l'île de Beauté.

Meeke s'est excusé à l'arrivée, même si sa bévue permettait à son écurie Toyota de prendre la tête du rallye, avant que les commissaires ne remettent les temps à leur juste place.

Le Belge Thierry Neuville (Hyundai), vainqueur de cette dernière spéciale de la journée et qui s'était retrouvé à la deuxième place du classement général provisoire avant la décision des commissaires, hérite finalement de la troisième position, soit celle qu'il occupe actuellement au classement provisoire du championnat du monde derrière Tänak et Ogier.

«Je me sens bien dans la voiture mais je manque un peu de grip pour aller plus vite», soulignait-il.

L'Espagnol Dani Sordo, qui remplace pour cette épreuve le Norvégien Andreas Mikkelsen chez Hyundai, figure à la quatrième place du général mais à plus de 26 secondes d'Evans.

Ogier et Loeb dans les choux

Pour Ogier et Loeb, tout s'est joué dès les premiers kilomètres du rallye près du col de Bavella au-dessus de Porto Vecchio où avait été donné le départ de la course.

Sebastien Ogier a effectué un tête-à-queue et a ensuite peiné à enclencher la marche arrière. Les secondes perdues ont fait plonger le tenant du titre au classement, où il ne figurait qu'en sixième position vendredi soir à plus de 36 secondes du leader.

«Il faut que je trouve une solution pour faire tourner la voiture. Elle ne tourne pas et cela a été une journée très difficile», a déploré le champion du monde en titre qui compte actuellement quatre points de retard au championnat du monde sur Tänak.

Les choses ont été encore pires pour Sébastien Loeb, qui effectue en Corse l'une de ses «piges» pour Hyundai. Il a cassé un bras de suspension arrière après avoir heurté une bordure dès les premiers kilomètres de course.

Une séance de mécanique improvisée lui a permis de repartir mais il se retrouve très loin, huitième à plus de 2'27" du leader. L'absence d'assistance à la mi-journée n'a pas arrangé ses affaires.

Le grand perdant de la journée est Citroën, qui voyait son autre pilote Esapekka Lappi ne pointer qu'à la septième place juste derrière son coéquipier Ogier. Une mauvaise affaire pour le championnat si ses deux pilotes n'arrivent pas à remonter au classement d'ici l'arrivée du rallye dimanche à Calvi.