Tour de Catalogne: victoire de Schachmann, Valverde reste leader

L'Allemand Maximilian Schachmann (Quick-Step) a remporté samedi la sixième étape du Tour de Catalogne courue entre Pobla de Segur et Torrefarrera tandis que l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) a conservé le maillot de leader.

(AFP) - Le vainqueur a remporté son duel avec l'Espagnol Diego Rubio (Burgos-BH), son coéquipier lors de l'échappée du jour au terme de l'étape de 117 km raccourcie en raison de la neige sur les Pyrénées, tandis que l'Irlandais Sam Bennett (Bora) complète le podium à 18 secondes.

Au général, Valverde devance toujours les Colombiens Egan Bernal (Sky), à 16 secondes, et Nairo Quintana (Movistar), à 26 secondes.

Initialement, l'avant-dernière étape devait s'élancer de Vielha, où le peloton était arrivé vendredi, mais les chutes de neige sur la Catalogne ont obligé les organisateurs à amputer le parcours de 77 km et déplacer les coureurs en autocar jusqu'à Pobla de Segur.

C'est la deuxième fois cette semaine après la troisième étape mercredi que le Tour de Catalogne est victime de la météo.

Dimanche, la septième et dernière étape proposera au peloton une boucle de 154,8 km au départ et à l'arrivée de Barcelone, avec notamment deux cols de deuxième et troisième catégories pour principales difficultés du jour.

Côté luxembourgeois, Ben Gastauer (AG2R La Mondiale), 45e, Laurent Didier (Trek - Segafredo), 53e, Bob Jungels (Quick-Step), 57e, terminent tous l'étape à 18 secondes de Rubio.



Au général, Jungels est 25e à 2'46", Gastauer 50e à 9'37", et Didier 133e à 43'44".

Tour de Normandie: Gibson au sprint

Le coureur britannique Matthew Gibson (JLT Condor) a remporté samedi après un sprint massif la sixième étape du Tour de Normandie, disputée sur 158 km entre Granville et La Haye, devant le Norvégien Trond Trondsen (Coop) et le Danois Nicolai Broechner Nielsen (Holowesco).

Au général, c'est le coéquipier et compatriote de Gibson, Thomas Stewart qui garde le maillot jaune de leader au général, avec une toute petite seconde d'avance sur le Norvégien Bjoern Tore Hoem (Joker Icopal), avant la dernière étape, dimanche, qui reliera sur 151 km La Haye à Caen.



Tom Wirtgen (AGO-Aqua Service) est 15e et Gaëtan Pons (Leopard Pro Cycling) 54e dans le même temps que Gibson.



Au général, Wirtgen est 27e à 53" et Pons 43e à 6'43".