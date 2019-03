L'Australien Michael Matthews (Sunweb) a remporté la deuxième étape du 99e Tour de Catalogne, sur une arrivée qui était taillée pour lui à Sant Feliu de Guixols. Ben Gastauer (AG2R-La Mondiale) a fini 63e à 12 secondes.

Tour de Catalogne: Matthews s'impose, Gastauer à 12"

L'Australien Michael Matthews (Sunweb) a remporté la deuxième étape du 99e Tour de Catalogne, sur une arrivée qui était taillée pour lui à Sant Feliu de Guixols. Ben Gastauer (AG2R-La Mondiale) a fini 63e à 12 secondes.

Au terme d'un sprint en montée, l'Australien a devancé le champion du monde espagnol, Alejandro Valverde (Movistar), qui empoche quelques précieuses secondes de bonification, et le Sud-Africain Daryl Impey (Mitchelton-Scott).



Bien caché derrière Valverde et Maximilian Schachmann (Bora Hansgrohe), Matthews a surgi au bon moment pour s'offrir sa 1ère victoire de la saison et seulement la deuxième pour sa formation. Une belle revanche pour l'Australien après sa chute dès la première étape de Paris - Nice, qui l'avait contraint à l'abandon.

Tombé en cours d'étape à 37 km de l'arrivée, Christopher Froome (Team Sky) a terminé très loin, à plus de dix minutes du vainqueur. Le Belge Thomas De Gendt (Lotto Soudal) est arrivé au sein du peloton et conserve la tête du classement général, où Valverde grimpe au deuxième rang, à 2'47'' du Belge et avec une seconde d'avance sur Matthews, nouveau troisième.

Seul coureur luxembourgeois présent sur l'épreuve, Ben Gastauer (AG2R-La Mondiale) s'est classé 63e de cette deuxième étape à douze secondes. Au classement général, le Schifflangeois pointe au 59e rang, à 3'10" de De Gendt.

La troisième étape mercredi conduira le peloton de Sant Feliu de Guixols à Vallter 2000 sur 179 km, avec une arrivée terrible au sommet (2.150 m), après le franchissement de deux cols de 1re catégorie dans les 50 derniers kilomètres.