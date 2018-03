Le Belge Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) s'est imposé en solitaire au bout de la troisième étape du 98e Tour de Catalogne, disputée ce mercredi sur 153 km entre Sant Cugat des Valles et Camprodon, et chipe au passage le maillot de leader à l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar). Bob Jungels (Quick-Step Floors) a fini dixième de l'étape, à 20 secondes.

Sport 3 min.

Tour de Catalogne: le grand numéro de De Gendt, Jungels dixième

(JFC, avec l'AFP). - Rescapé de l'échappée du jour, De Gendt a devancé le Britannique Simon Yates (Mitchelton), deuxième, et l'Allemand Silvio Herklotz (Burgos-BH), troisième.

Le Belge de la Lotto Soudal s'est imposé au terme d'une étape raccourcie de 46 km par crainte de possibles avalanches dans l'ascension vers la station Vallter 2000, où devait initialement se terminer l'étape.

De Gendt devient le nouveau leader de la course devant Valverde, qui s'était emparé du maillot vert et blanc la veille. L'Espagnol rétrograde à la deuxième place à 23 secondes du Belge, alors que le Sud-Africain Daryl Impey (Mitchelton-Scott) conserve la troisième place du général à 29 secondes de la tête.

Le Luxembourgeois Bob Jungels (Quick-Step Floors) s'est classé dixième de cette troisième étape à 20 secondes, et pointe à la neuvième place au classement général à 35 secondes de De Gendt.

Capture d'écran

Ben Gastauer (AG2R-LaMondiale) a très bien passé cette étape difficile, terminant dans le premier peloton, à la 39e place à 20 secondes de De Gendt. Le Schifflngeois est 50e au général, à 35 secondes. Troisième coureur luxembourgeois en lice sur ce Tour de Catalogne, Laurent Didier (Trek-Segafredo) a quant à lui franchi la ligne d'arrivée 8'27" après De Gendt (147e place). Le fils de Lucien est 165e au général, à 15'12".



Jeudi, les coureurs s'élanceront de Llanars pour une arrivée au sommet à La Molina après 170,8 km.



Tour de Normandie: Pons et Wirtgen dans le Top 20



Par ailleurs, du côté du Tour de Normandie (2.2), la troisième étape entre Yvetot et Elbeuf-sur-Seine (138 km) a vu ce mercredi la victoire au sprint du Néerlandais Johim Ariesen (Metec - TKH Continental), devant le Suisse Fabian Lienhard (Holowesko - Citadel), leader du classement général, et un autre Néerlandais Luuc Bugter (Delta Cycling Rotterdam), troisième.

Les Luxembourgeois Gaétan Pons (Léopard Pro Cycling) et Tom Wirtgen (AGO-Aqua Service) ont terminé dans le peloton, tous les deux dans le Top 20: Pons 14e et Wirtgen 20e. Au classement général, Gaétan Pons pointe à la 18e place, à 26 secondes de Lienhard, tandis que Tom Wirtgen occupe le 27e rang, également à 26 secondes du leader suisse.

Ce jeudi, la quatrième étape reliera Evrecy à Argentan sur 152 kilomètres, et devrait encore une fois faire la part belle aux sprinteurs. Le Tour de Normandie se clôturera dimanche à Caen.

La Panne: victoire d'Elia Viviani... en attendant Christine Majerus jeudi

Enfin, c'est l'Italien Elia Viviani (Quick-Step Floors) qui a remporté les Trois jours de La Panne, épreuve disputée en... une journée depuis cette année, et qui reliait Bruges à La Panne en bord de Mer du Nord, cemercredi. Viviani s'est imposé au sprint devant l'Allemand Pascal Ackermann et le Belge Jasper Philipsen.

Malgré quelques bordures, la course a été maitrisée par les équipes de sprinters. Viviani a décroché son sixième succès de la saison, le premier en Europe. Arrivé cet hiver en provenance du Team Sky, l'Italien avait déjà remporté une étape au Tour Down Under, deux succès et la victoire finale au Tour de Dubaï ainsi qu'un bouquet au Tour d'Abu Dhabi. C'est aussi la 17e victoire de la saison pour la formation belge. Viviani, 29 ans, succède à son coéquipier Philippe Gilbert au palmarès de l'épreuve.

Ce jeudi, l'épreuve dames, inscrite au calendrier World Tour, reliera Bruges à La Panne sur 151,7 km, avec la participation de la Luxembourgeoise Christine Majerus (Boels-Dolmans).