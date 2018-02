Ce jeudi, Elia Viviani (Quick-Step) a remporté au sprint la deuxième étape du Tour d'Abou Dhabi. L'Italien s'empare ainsi de la tête du classement général.

Tour d'Abou Dhabi: coup double pour Viviani

Ce jeudi, Elia Viviani (Quick-Step) a remporté au sprint la deuxième étape du Tour d'Abou Dhabi. L'Italien s'empare ainsi de la tête du classement général.

(AFP) - L'Italien a devancé Danny Poppel (Lotto-Jumbo) et Pascal Ackermann (Bora). «Hier (mercredi), j'étais très frustré, aujourd'hui mon équipe a très bien travaillé», a-t-il indiqué à l'arrivée. «Habituellement je ne gagne pas le premier sprint, ce fut le cas encore une fois, mais j'étais très confiant aujourd'hui. Nous avions Julian Alaphilippe et Enric Mas dans le groupe de tête. Le jeune Alvaro Hodeg a été incroyable dans la préparation de mon sprint, Michael Morkov est toujours au bon endroit et je crois que Fabio Sabatini est à 100%», a encore déclaré Viviani.

Viviani a donc devancé sur la ligne d'arrivée à Yas Beach, à l'est d'Abou Dhabi, le Néerlandais Van Poppel et l'Allemand Ackermann. L'étape, plate de 54 km, était favorable aux sprinteurs mais à 40 km de l'arrivée le vent de côté a provoqué plusieurs cassures dans le peloton qui ont été résorbées avant l'arrivée.



Le Norvégien Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), vainqueur mercredi de la première étape, a perdu son maillot de leader. Le Britannique Mark Cavendish, victime auparavant d'une chute, n'a pas pris le départ de cette étape.



Ben Gastauer (AG2R-La Mondiale) a pris la 73e place et pointe la 77e place du général à 1o secondes.



La troisième étape vendredi, longue de 133 km, se disputera à Abou Dhabi entre la Nation Towers et le Big Flag.









Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.