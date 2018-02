La photo-finish a été nécessaire pour avaliser la victoire de l'Allemand Phil Bauhaus (Team Sunweb), ce vendredi à l'arrivée de la 3e étape du Tour d'Abou Dhabi (World Tour). Il devance d'un cheveu son compatriote Marcel Kittel (Katusha-Alpecin). L'Italien Elia Viviani (Quick Step-Floors) reste leader au classement général.

Tour d'Abou Dhabi: Bauhaus grille Kittel, Viviani reste en rouge

Jean-François Colin Ben Gastauer (AG2R-La Mondiale) est 66e de l'étape et 72e au général

Dans une étape longue de 133 kilomètres et à nouveau plate comme la paume de la main, un quatuor composé de Pierre Rolland (Education First-Drapac), Sam Brand (Novo Nordisk), Sergey Firsanov(Gazprom-RusVelo) et Marco Maronese (Bardiani-CSF) a tenté sa chance, mais sans succès, puisque le peloton a mis un terme à leur échappée à 53 kilomètres de l'arrivée.



Le sprint massif attendu a bien eu lieu et Bauhausa pris le dessus sur ses compatriotes Marcel Kittel et Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) à l'issue d'un sprint ultra-serré pour ouvrir son compteur cette année. Quatrième de l'étape, Elia Viviani conserve son maillot rouge de leader du classement général avant le contre-la-montre individuel de 12,6 kilomètres couru ce samedi sur l'île d'Al-Maryah. Le Tour d'Abou Dhabi connaîtra son épilogue dimanche avec une ultime étape en ligne de 199 kilomètres entre Al-Aïn et Jebel Hafeet, ponctuée d'une montée finale pour hommes forts.

Côté luxembourgeois, Ben Gastauer (AG2R-La Mondiale)a fini à la 66e place, dans le peloton. Le Schifflangeois pointe au 72e rang au classement général,à 13 secondes de Viviani.