Dans le groupe B de la Ligue des champions, le choc entre le finaliste de la dernière édition, Tottenham, et le Bayern Munich, porté par Robert Lewandowski, s'annonce alléchant. Du côté de Madrid et de Turin, les supporters attendent un premier succès.

Sport 3 min.

Tottenham en appel face au Bayern

(AFP) - Les Spurs, accrochés chez l'Olympiakos 2-2 après avoir mené 2-0, vont devoir s'employer face aux Bavarois. Lewandowski est en feu: le Polonais a inscrit 10 buts en six matches de Bundesliga. Hugo Lloris, auteur d'une énorme bévue samedi en championnat, est prévenu.

Tottenham a «toujours très faim» de victoires, assure le défenseur Jan Vertonghen, mais il est sous pression, juge l'entraîneur du Bayern Niko Kovac, avant leur rencontre de ce mardi.



Le PSG envoie un signal fort Paris prévient l'Europe: en s'imposant 3-0 face au Real Madrid pour la première journée de la Ligue des Champions, l'équipe de Thomas Tuchel a envoyé un message fort à ses concurrents européens, dont la Juve et l'Atlético, qui ont fait match nul (2-2).

«On sait de quoi on est capable, on sait ce qu'on veut faire et on a énormément confiance en nous. On a travaillé très dur pour y arriver et ça montre à quel point on a bien travaillé ces six-sept dernières années. Mais on en veut plus, on a toujours très faim et on espère faire mieux que l'an dernier», a commenté le défenseur de Tottenham Jan Vertonghen.



«Ce sera un très gros match, deux équipes de top niveau s'affrontent dans un stade magnifique. On veut prendre des points. On sait que la pression est un peu du côté de Tottenham. On va essayer de prendre du plaisir pendant ce match car si on prend du plaisir, en général ça se passe bien», a jugé Nico Kovac, l'entraîneur du Bayern.



Le PSG pour confirmer

Le Paris SG, privé de Neymar et de Cavani mais, avec Mbappé, peut-être pas titulaire au coup d'envoi, va tenter de confirmer sa large victoire inaugurale contre le Real Madrid lors d'un déplacement, toujours périlleux, à Istanbul face à Galatasaray.

Kylian Mbappé, blessé fin août, a fait son retour samedi en Ligue 1 et a offert le but de la victoire à Neymar face à Bordeaux. Mais Paris ne pourra pas compter sur son duo d'attaque fraîchement reconstitué, le Brésilien purge en effet son dernier match de suspension en C1. Il faudra faire sans Edinson Cavani également. L'Uruguayen, touché à la hanche droite il y a quelques semaines, ne figure pas dans le groupe.

Kylian Mbappé a ressenti une gêne derrière une cuisse, lundi. Sa présence au coup d'envoi est incertaine. Photo: AFP

Nets vainqueurs du Real 3-0 pour leur entrée en lice, les Parisiens devront cette fois passer l'écueil stambouliote. Le bilan du PSG dans la bouillante cité turque ne joue pas en sa faveur: trois défaites dont deux face à Galatasaray. L'équipe de Fatih Terim, qui compte de nombreux anciens pensionnaires de Ligue 1 (Falcao, Seri, Durmaz, Lemina, Belhanda) et l'international français Steven Nzonzi, reste cependant sur huit matches européens sans succès.

Miralem Pjanic est en pleine bourre actuellement. Photo: AFP

La Juve compte sur Pjanic

Dans l'autre match du groupe A, le Real de Zinédine Zidane devra absolument réagir à Bernabeu face à l'adversaire le plus abordable de la poule, Bruges.

Parmi les autres rencontres de la soirée, Manchester City accueille le Dinamo Zagreb, surprenant leader du groupe C après avoir étrillé l'Atalanta Bergame 4-0 en ouverture. Les hommes de Pep Guardiola avaient eux ramené une large victoire de leur voyage au Shakhtar Donetsk (3-0).

Dans le groupe D, la Juventus devra rectifier le tir à Turin face à Leverkusen après avoir concédé le nul 2-2 chez l'Atletico Madrid alors qu'elle menait 2-0. Les Italiens pourront notamment compter sur Miralem Pjanic, buteur lors des deux derniers matches des Bianconeri.

Le programme de ce mardi

Groupe A

18h55: Real Madrid (ESP) - Club Bruges (BEL)

21h: Galatasaray (TUR) - Paris SG (FRA)

Groupe B

21h: Etoile rouge de Belgrade (SRB) - Olympiakos (GRE)

21h: Tottenham (ENG) - Bayern Munich (GER)

Groupe C

18h55: Atalanta Bergame (ITA) - Shakhtar Donetsk (UKR)

21h: Manchester City (ENG) - Dinamo Zagreb (CRO)

Groupe D

21h: Lokomotiv Moscou (RUS) - Atlético Madrid (ESP)

21h: Juventus Turin (ITA) - Bayer Leverkusen (GER)