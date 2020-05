Après l'annonce du départ de Bertrand Crasson de Dudelange, le carrousel des entraîneurs s'est emballé en BGL Ligue. Sans que l'on sache exactement à quoi s'attendre pour la saison prochaine, les clubs préparent déjà activement l'exercice 2020-2021.

Tosi quitte la Jeunesse, Wolf débarque à Mondorf

Alors que Carlos Fangueiro reste toujours en salle d'attente du bureau laissé vide par Bertrand Crasson à Dudelange, l'US Mondorf a choisi son nouveau cornac pour la saison prochaine. Serge Wolf (50 ans), ancien coach du Swift Hesperange (2011-2018) et adjoint de Cyril Serredszum au Progrès (2018-2019) débarque au stade John Grün. Le Français aura la lourde tâche de faire oublier Arno Bonvini, qui a décidé de prendre du recul par rapport au coaching d'une équipe première et a rejoint l'Académie des jeunes de Dudelange. David Régis (entraîneur adjoint) et Abdeljalil Kella (entraîneur des gardiens de but) assisteront Wolf dans sa tâche à Mondorf.

Par ailleurs, en sens inverse, les chemins de la Jeunesse Esch et de Noël Tosi se séparent. Le séjour du Français globe-trotter à la Frontière aura duré à peine quatre mois, le temps de diriger l'équipe bianconeri... quatre fois, pour un bilan d'un succès, un nul et deux défaites. Successeur de Nicolas Huysman, le sexagénaire avait signé un contrat jusqu'à la fin de la saison, et il ne sera donc pas prolongé. La Jeunesse, qui a bouclé le championnat tronqué à une anonyme huitième place est donc à la recherche d'un successeur à l'ancien sélectionneur de la Mauritanie et du Congo.

Au rayon entraîneurs toujours, mais au niveau de la FLF cette fois, Sami Smaïli a annoncé lundi qu'il ne prolongera pas son expérience à la tête de la sélection nationale féminine. En place depuis trois ans, le technicien français âgé de 54 ans avoue que «le rythme de club manque cruellement». L'ancien entraîneur du Racing (2016-2017) regrette en effet «le nombre trop peu élevé de matches» à disputer, même s'il s'occupait aussi de l'équipe U16. Pour rappel, Smaïli avait repris les rênes de l'équipe nationale dames le 7 juin 2017, succédant au Britannique Ray Pie.

