Bob Haller s'est classé dixième de l'épreuve portugaise de la Coupe d'Europe de triathlon ce samedi à Quarteira. La transition nage-vélo lui a peut-être fait manquer le bon wagon. Le Français Dorian Coninx l'a emporté.

Top 10 pour Bob Haller en Algarve

C'est la première fois cette saison que le meilleur spécialiste de la discipline au pays s'offrait une sortie en format olympique (1.500 m de natation, 40 km de course cycliste et 10 km de course à pied).



Dans des conditions atmosphériques compliquées avec notamment un vent violent, le sociétaire du X3M de Mersch sortait en 13e position de l’eau, à 28'' de Dorian Coninx, 28e mondial et favori de la course.

Sa combinaison néoprène lui posait quelques soucis lors de la transition et un groupe d'une demi-douzaine de concurrents prenait les devants alors que le Luxembourgeois roulait dans un autre groupe de chasse d'une dizaine d'athlètes au sein duquel personne ne voulait réellement faire sa part du boulot.

A 2’22’’ de la tête de course au moment d'attaquer la course à pied, Haller pointait en onzième position. Il allait en gagner une pour finir dixième.

Le Top 10

1. Dorian Coninx (FRA) 1h50'00"

2. Léo Bergere (FRA) 1h50'45"

3. Casper Stornes (NOR) 1h50'53"

4. Antonio Serrat Seoane (ESP) 1h51'57"

5. Kevin Tarek Viñuela (ESP) 1h52'44"

6. Antonio Benito Lopez (ESP) 1h52'50"

7 Christophe De Keyser (BEL) 1h52'56"

8. Simon Viain (FRA) 1h53'31"

9. Márk Dévay (HUN) 1h53'33"

10. Bob Haller 1h53'57"