Tom Wirtgen transporté à l'hôpital à Riyad

Victime d'une lourde chute mardi sur le Tour d'Arabie saoudite, le Luxembourgeois de l'équipe Bingoal-Wallonie-Bruxelles a été emmené dans un établissement hospitalier pour y subir un contrôle. Heureusement, il y a plus de peur que de mal pour le frère aîné de Luc.

(JFC, avec jg) - La saison cycliste sur route vient à peine de débuter, et déjà un coureur luxembourgeois se retrouve au tapis. Victime d'une lourde chute mardi à 62 km de l'arrivée de la première étape du premier Saudi Tour (2.1) entre le Comité olympique saoudien et Jaww (173 km), Tom Wirtgen a été contraint à l'abandon et a même dû être brièvement hospitalisé. Le check médical effectué dans un hôpital de la capitale, Riyad a toutefois montré que le Luxembourgeois âgé de 23 ans ne souffre d'aucune fracture, malgré une vilaine blessure au coude droit.

Pour la petite histoire, c'est le Portugais Rui Costa (UAE Team Emirates) qui a remporté cette première étape, devant l'Australien Heinrich Haussler (Bahrain-Merida) et le Français Nacer Bouhanni (Team Arkea Samsic). Le Saudi Tour se terminera samedi.

Par ailleurs, à partir de ce mercredi et jusqu'à dimanche, trois autres Luxembourgeois sont engagés sur la 50e Étoile de Bessèges (2.1), en France. Alex Kirsch (Trek-Segafredo), Kevin Geniets (Groupama-FDJ) et le frère de Tom Wirtgen, Luc (Bingoal-Wallonie-Bruxelles) s'élancent au départ de Bellegarde. Quant à Jan Petelin (Vini Zabù-KTM), il disputera du 7 au 14 février le 25e Petronas Tour de Langkawi (2.Pro), en Malaisie.