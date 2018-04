Le Luxembourgeois de la formation AGO-Aqua Service a signé ce dimanche sa première victoire de la saison sur les routes du Tour du Jura après avoir remporté la 2e étape de l'épreuve.

Tom Wirtgen: «Je récolte le fruit de tout mon travail»

Eddy RENAULD Le Luxembourgeois de la formation AGO-Aqua Service a signé ce dimanche sa première victoire de la saison sur les routes du Tour du Jura après avoir remporté la 2e étape de l'épreuve.

Les Luxembourgeois étaient à l'honneur ce dimanche. Outre la victoire de Bob Jungels à Liège-Bastogne-Liège, Tom Wirtgen (AGO-Aqua Service) a remporté la 2e étape du Tour du Jura au terme des 161 km de course. Le jeune Luxembourgeois de 22 ans a devancé à Arbois le Differdangeois Olivier Pardini.

«Un groupe de coureurs est sorti dès le début de course. Après les différentes ascensions, nous étions encore une trentaine d’hommes en tête. Un groupe de 8 coureurs est sorti à 15 km de l’arrivée et j’ai pu intégrer cette échappée. J’ai placé une attaque dans les derniers 3 km et j’ai pu aller au bout. J’étais motivé pour cette très belle course dans le Jura dont le parcours me convenait très bien», a-t-il expliqué.

Après quelques places d'honneur, le luxembourgeois est enfin parvenu à concrétiser ses excellentes sensations. «J’ai conclu dans le Jura une très belle première partie de printemps qui a été ponctuée par un bon Triptyque des Monts et Châteaux et un Tour de Normandie où je ne suis pas passé loin de la victoire. J’en suis à ma 4e année en espoirs: mes deux premières n’ont pas été exceptionnelles avec mes études que je terminais et une chute, ma 3e campagne a été bien meilleure et je récolte cette année le fruit de tout mon travail. Ma victoire de dimanche est aussi celle de l’équipe qui a très bien manœuvré derrière pour protéger mon échappée finale.»

Après sa 21e place samedi, Tom Wirtgen a terminé cette épreuve a la 12e place du général à 40" du vainqueur le Norvégien Carl Fredrik Hagen. Il sera de retour à la compétition le 1er mai prochain lors du GP de Frankfort U23.

D'autres Luxembourgeoisé étaient au départ de cette épreuve. Pit Leyder a fini 42e à 12'21". Les autres Luxembourgeois: Luc Wirtgen 77e à 36'12", Tom Thill 78e à 36'14" et Jan Pettelin 84e à 45'46". Gaëtan Pons et Ivan Centrone ont abandonné.