Sport 2 min.

Tom Paquet, de Plougastel à Brouch

Le Grand-Duché possède depuis peu un nouveau coureur chez les Juniors: Tom Paquet. Ce dernier vient d'acquérir la nationalité luxembourgeoise et s'apprête à disputer les prochains Championnats nationaux. Rencontre.

Le Luxembourg possède désormais un nouveau coureur dans la catégorie des juniors. Tom Paquet vient récemment d’acquérir la nationalité luxembourgeoise. Celui qui a pris part cet été au Championnat de France Cadets (équivalent des Débutants au Luxembourg), à Plougastel, va participer à son premier championnat national, à Brouch, dans un peu moins de deux semaines. Le coureur du VC Hettange-Grande vient également d’honorer ses deux premières sélections en Coupe du monde, à Namur et Zolder.

Propos recueillis par Hugo Barthélemy

Tom, comment avez-vous acquis la nationalité luxembourgeoise alors que vous vivez en France?

Par mon père qui a la nationalité luxembourgeoise de par son père. J’ai donc fait les démarches pour l'obtenir à mon tour.

Résidez-vous et êtes-vous toujours licencié en France?

Oui, j’habite toujours en France, à la frontière près de Frisange. Je suis également encore licencié en France, au VC Hettange-Grande, mais sur ma licence je suis luxembourgeois.

Votre démarche de devenir luxembourgeois était donc essentiellement dans le but de courir sous le maillot de l’équipe nationale pour pouvoir prendre part à des événements comme les manches de Coupe du monde?

Effectivement, cela m’offre la possibilité de participer à de grandes compétitions comme les manches de Coupe du monde de cyclo-cross auxquelles je viens de participer par exemple, mais cela m’ouvre également la porte à de belles courses sur route comme la Coupe des nations. C’est formidable! Je ne pensais pas pouvoir un jour participer à des compétitions comme celle de Namur. Je l'avais déjà suivie en tant que spectateur. En voyant les Juniors, je me disais si seulement un jour je pouvais y participer... et j’y ai participé la semaine dernière.

Poursuivez-vous vos études?

Oui, je fais un Bac pro ELEEC (Electronique, Energie, Equipements de communication). Auparavant, j’étais dans la filière générale et j’avais du mal à jongler entre vélo et études. Maintenant, j’ai un peu moins de travail et je m’en sors mieux.

N’y a-t-il pas la barrière de la langue avec vos nouveaux coéquipiers qui parlent luxembourgeois?

Je vais apprendre avec le temps, mais ils parlent tous le français et font donc en sorte que je comprenne. C’est sympa de leur part.

L’UCI (Union Cycliste Internationale) vous oblige à attendre deux ans après votre naturalisation pour pouvoir participer à un Championnat du monde. Votre objectif est-il de prendre part aux Championnats du monde Espoirs en 2021?

Oui, participer aux Mondiaux est l'un de mes objectifs, ainsi que d'autres grandes courses avec l’équipe nationale.

Par contre, vous pourrez participer au Championnat d’Europe étant donné que l’UEC (Union Européenne de Cyclisme) ne prévoit pas la règle des deux ans...

Cela me permettra de m'aligner lors de mes premiers grands championnats chez les Juniors et ainsi acquérir de l'expérience pour plus tard.