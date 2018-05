Comme il l'avait déjà annoncé récemment, Tom Kopecky met à 36 ans un terme définitif à sa carrière de joueur. Le défenseur du FF Norden 02 (Promotion d'Honneur) officiera la saison prochaine comme entraîneur de l'AS Hosingen, en Division 2.

Tom Kopecky passe de l'autre côté de la barrière à Hosingen

Jean-François COLIN

Ancien joueur de BGL Ligue et de Promotion d'Honneur au FC Wiltz et à Etzella Ettelbruck, avant de passer aux Green Boys Harlange-Tarchamps (2013-2015), puis à Norden 02 (2015-2018), Tom Kopecky a encore une dernière mission à accomplir avant d'accrocher définitivement ses souliers de footballeur au clou: sauver le FF Norden 02 en Promotion d'Honneur, le club de Weiswampach étant actuellement, à une journée de la fin du championnat, 12e et barragiste avec 23 points.

A l'AS Hosingen (7e en Division 2, Série 1), Kopecky succède à Jean-Marie Reichling, qui était en poste depuis deux saisons. Il emmène dans ses valises Serge Molitor comme entraîneur des gardiens, tandis que l'ancien entraîneur des gardiens, Romain Heiles, prendra en charge les derniers remparts des équipes de jeunes.