Tom Kopecky (FF Norden 02): «Finir ma carrière sur une bonne note»

Âgé de 36 ans, Tom Kopecky rangera définitivement ses crampons d’ici un mois. Il espère le faire en laissant Norden 02 en Promotion d’Honneur. Barragiste à quatre journées du dénouement, son équipe accueille ce dimanche (16h) Etzella. «Je ne serai pas fâché avec un point», clame le trentenaire de Weiswampach.

Propos recueillis par Vincent Lommel

Tom, le succès 3-1 forgé contre Wiltz mercredi en match d’alignement est le troisième de rang. Fut-il facile à obtenir?

Les Wiltzois avaient, peut-être, en tête leur future demi-finale de la Coupe de Luxembourg contre Hostert (le 9 mai, ndlr), mais il n’empêche qu'on a livré une très bonne prestation. Une fois n’est pas coutume, nous avons marqué en premier et assez tôt. Le tableau-marquoir indiquait 1-0 après seulement huit minutes, et 2-0 dès la demi-heure. Une erreur individuelle a servi, sur coup franc, la cause wiltzoise (2-1, 60e). Mais la panique n’a pas gagné le groupe qui, immédiatement, en a remis une couche sur un penalty logiquement accordé par l’homme en noir (3-1, 65e). Puis, on a géré sans stress la fin du match. Voilà une victoire importante, essentielle et impérative. Ce neuf sur neuf replace Norden 02 au classement.

Le moral est revenu pour la dernière ligne droite. Mais ce n’était pas gagné il y a encore dix jours, vu les résultats désastreux depuis la reprise: 3 points sur 21, 21 buts encaissés et 5 inscrits. Comment expliquer une telle misère?

La préparation hivernale fut catastrophique, la pire de ma carrière. On ne peut aller à l’encontre de la météo… Il y avait de la neige en abondance, les terrains étaient impraticables, et faire du footing était également compliqué voire impossible puisque les routes, les trottoirs étaient verglacés. Je suis de nature positive, mais tout de même, tu te poses des questions. C’est une explication plausible à cette mauvaise série. Après le revers 5-3 à domicile face à Erpeldange le 8 avril, une réaction s’imposait. Il fallait engranger respectivement contre Kayl-Tétange (3-1), Grevenmacher (3-1) et Wiltz (3-1). Contrat rempli! Le FF Norden 02, 11e et barragiste, accuse trois longueurs de retard sur Erpeldange (10e) et compte quatre unités de plus que Mamer (13e), le second descendant. On s’oriente vers le barrage.

Que vous inspire le calendrier: vous devez encore affronter Etzella (domicile), Kaërjéng (extérieur), Mamer (domicile) et Sandweiler (extérieur)?

Il reste donc douze points à prendre. Nous devons tout donner face à Etzella, qui reste sur dix succès de rang. Pourrons-nous mettre un terme à sa série? Je ne serais pas fâché avec un match nul. Se sauver sans passer par un match de barrage, je me répète, s’annonce difficile. Et un barrage reste un barrage, qui plus est sur terrain neutre. On verra.

Sur un plan plus personnel, à quelques jours de remiser les crampons, le faire sur une descente (en D1) ferait mauvais genre…

Tout peut aller vite en football. À 36 ans, je peux me permettre d’arrêter les frais. J’ai de plus en plus de mal à récupérer.

Le programme de la 23e journée de Promotion d'Honneur



Dimanche à 16 heures



Swift Hesperange - UN Kaërjéng 97



FF Norden 02 - Etzella Ettelbruck



Union Mertert-Wasserbillig - FC Wiltz 71



Union Kayl-Tétange - CS Grevenmacher

FC 72 Erpeldange - US Rumelange

Jeunesse Canach - FC Mamer 32



Blue Boys Mühlenbach - US Sandweiler