Tom Brady quitte les New England Patriots

Le quarterback, souvent présenté comme le plus grand joueur de football américain de l'histoire, a annoncé mardi qu'il quittait son équipe de toujours, les New England Patriots. Plusieurs médias américains affirment qu'il va poursuivre sa carrière NFL aux Tampa Bay Buccaneers.

(AFP) - «Mon aventure dans le football américain va me mener ailleurs», a écrit, dans un long message posté sur Twitter, Tom Brady (42 ans), qui aura passé 20 saisons en Nouvelle-Angleterre marquées par six victoires dans le Super Bowl, un record absolu pour un joueur de la Ligue professionnelle (NFL).

FOREVER A PATRIOT pic.twitter.com/QSBOJBs4uy — Tom Brady (@TomBrady) March 17, 2020

«Je viens de vivre les deux décennies les plus heureuses que j'aurais pu imaginer», a écrit celui qui aura disputé 285 matches sous le maillot des Patriots, dont il remercie «les supporters, l'encadrement et ses coéquipiers, actuels et anciens».

LOVE YOU PATS NATION pic.twitter.com/lxSQZmnjPL — Tom Brady (@TomBrady) March 17, 2020

Brady a pris part à neuf éditions du Super Bowl, en a remporté six et été sacré quatre fois meilleur joueur (MVP) de ces finales, un record absolu dans ces trois catégories. Il a également été désigné trois fois meilleur joueur (MVP) de la saison régulière. Le départ de Brady met aussi un terme à son association, la plus prolifique de l'histoire en termes de titres, avec Bill Belichick, qui aura été jusqu'à aujourd'hui son seul entraîneur, à la tête des «Pats» quand la franchise a drafté le jeune Brady au 6e tour (199e position) en 2000.

Connu pour être peu bavard et encore moins démonstratif, Belichick a salué «le plus grand quarterback de tous les temps», dans un communiqué. «C'est un privilège d'avoir entraîné Tom Brady pendant 20 ans», a déclaré Belichick. «Il ne s'est pas contenté d'être performant. Il n'a pas seulement gagné (des matches). Il a remporté des championnats, encore et encore. Parfois dans la vie, il faut du temps pour apprécier vraiment quelque chose ou quelqu'un, mais ce n'est pas le cas avec Tom.»

Brady était également très proche du propriétaire milliardaire des Patriots, Robert Kraft, qui a déclaré mardi qu'il le considérait «comme un fils». «Comment puis-je exprimer toute ma gratitude pour ce qu'il nous a donné ces 20 dernières années, ou la tristesse que je ressens en sachant que ça se termine? J'aime Tom comme un fils et je l'aimerai toujours.», a-t-il dit.

Le Californien de naissance, 42 ans, arrivé en fin de contrat avec les Patriots, n'a pas indiqué où il jouerait la saison prochaine.