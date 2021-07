Certes le vice-Premier ministre luxembourgeois n'était sélectionné pour aucune épreuve, mais en tant que ministre des Sports il aurait pu accompagner la délégation nationale. Il y renonce par conviction.

Tokyo 2021

Dan Kersch renonce à partir aux JO

Il 'agit selon lui d'une «décision pas si facile» à prendre. Mais connu pour son franc-parler, vendredi, Dan Kersch (LSAP) a annoncé sur son compte Facebook qu'il n'irait pas assister aux Jeux olympiques au Japon. Et cela bien que cela représente certainement, pour reprendre ses mots «l'une des tâches les plus distrayantes» de la fonction de ministre des Sports que d'accompagner et encourager les athlètes luxembourgeois aux JO.

Des JO à huis clos et sous état d'urgence Pour éviter que le nombre d'infections covid flambe dans toute la péninsule, le Japon a décidé jeudi de durcir ses mesures sanitaires, et d'interdire l'accès du public aux stades olympiques.

Ce n'est pas tant que le natif d'Esch-sur-Alzette n'apprécie pas les voyages, l'Asie ou l'un ou l'autre des douze sportifs nationaux retenus pour la compétition mondiale. Non, s'il renonce «après réflexion», c'est bien parce que sous le survêtement son cœur de socialiste lui dicte ce choix : «Je pense que les grands événements sportifs, qui impliquent beaucoup d'argent, envoient un mauvais signal, car ils trompent les gens en leur faisant croire que tout va bien à nouveau».

Lui qui, jeudi, encore a annoncé (en lieu et place du Premier ministre absent) les nouvelles mesures qui s'imposeraient d'ici mi-juillet au Grand-Duché est bien placé pour savoir qu'effectivement la situation covid est encore loin d'être stabilisée... Et puis, avoir suivi, dit-il, le championnat d'Europe de football et le Tour de France a «renforcé (s)a décision», assure le ministre. En effet, ces grands rassemblements se tenant (presque) comme si de rien n'était peuvent aussi potentiellement se transformer en cluster covid.

Exemple suivi?

«Nous sommes -malheureusement- toujours en pleine pandémie» regrette le ministre qui a informé de sa décision qui de droit. A savoir : le Grand-Duc Henri (membre du comité international olympique) et le président du comité olympique luxembourgeois André Hoffmann.

Il sera drôle de voir quelle sera l'attitude de ses collègues de gouvernement quant il s'agira d'inaugurer le pavillon luxembourgeois à l'Exposition universelle de Dubaï. L'édition 2021 débutant le 1er octobre prochain, le virus et ses multiples variants auront peut-être décliné d'ici là...

Qui fait quoi dans la délégation ? Athlétisme: Bob Bertemes (lancer du poids), Charel Grethen (1 500 m) ; encadrement : Khalid Al Qawati, Camille Schmit

Cyclisme : Christine Majerus (course en ligne et contre la montre), Kevin Geniets, Michel Ries (course en ligne) ; encadrement : Christian Swietlik, Glen Leven.

Dressage : Nicolas Wagner ; encadrement : Antonie de Ridder, Petra Buettner

Natation : Raphaël Stacchiotti (200 m quatre nages), Julie Meynen (50 et 100m nage libre) ; encadrement : Christophe Audot

Tennis de table : Ni Xia Lian, Sarah De Nutte (en simple) ; encadrement : Tommy Danielsson

Triathlon : Stefan Zachaeus ; encadrement : Thomas Andreos

Tir à l'arc: Jeff Henckels ; encadrement : Luc Schuler

Chef de mission: Heinz Thews

Assistant: Raymond Conzemius

Médecins : Dr Axel Urhausen, Dr Christian Nührenbörger

Physiothérapeutes : Nina Goedert, Ben Moes, Jérôme Pauls

Organisation : Christian Hansmann, Christian Helmig, Sven Klein

Représentants du COSL : André Hoffmann, Daniel Dax.

