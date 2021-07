La cycliste luxembourgeoise a fini 21e sur 25 lors de l'épreuve olympique du contre-la-montre mercredi. Un résultat qu'elle espérait meilleur et qu'elle explique par «une surchauffe» de son corps.

Tokyo 2020

Christine Majerus «déçue» de sa performance aux JO

La cycliste luxembourgeoise a fini 21e sur 25 lors de l'épreuve olympique du contre-la-montre mercredi. Un résultat qu'elle espérait meilleur et qu'elle explique par «une surchauffe» de son corps.

(m.d. avec Joe Geimer) Alors qu'elle se disait «confiante» à l'approche de l'épreuve, Christine Majerus n'a finalement pas répondu à ses propres attentes lors du contre-la-montre, disputé mercredi aux JO de Tokyo. La cycliste luxembourgeoise a bouclé le parcours de 22 km en un peu plus de 34 minutes (34'34''13), se classant ainsi 21e sur 25 participantes.

Se disant «déçue», elle reconnaît que l'épreuve «ne s'est pas bien passée». «Mon corps a surchauffé dans la première montée et ensuite je n'ai pas pu trouver le bon rythme», explique-t-elle. L'athlète de 34 ans qui se disait «confiante» pour cette course dans une interview accordée au Luxemburger Wort, a finalement vu ses craintes se confirmer. «Dans le contre-la-montre individuel, les températures jouent un rôle important: l'effort est plus court, mais d'autant plus intense», expliquait-elle la veille de l'épreuve, même si elle ne s'attendait «absolument pas» à remporter une médaille olympique.

C'est finalement la Néerlandaise Annemiek van Vleuten (30'13''49) qui a remporté l'or, talonnée par la Suisse Marlen Reusser (31'09''96) et la Néerlandaise Anna van der Breggen (31'15''12).

A noter que si Christine Majerus doit à présent rentrer au Grand-Duché, l'état d'urgence obligeant les athlètes à quitter le Japon deux jours après leur dernière épreuve, les JO continuent pour la délégation luxembourgeoise. Les nageurs Raphaël Stacchiotti et Julie Meynen concourent notamment ce mercredi.





