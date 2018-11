Le sort de Baldemar Brito semble scellé au Titus Pétange. Le match nul de ce dimanche à Rumelange (0-0) ne va certainement pas infléchir la tendance. Une solution interne semble privilégiée.

Titus Pétange: les heures de Brito sont comptées

Le Titus Pétange est décevant depuis plusieurs semaines et le fusible habituel va sauter. Baldemar Brito ne fait plus l'unanimité au coeur du club pétangeois et son remplacement est évoqué depuis plusieurs jours.



Le triste nul vierge de ce dimanche à Rumelange (0-0) ne pourrait faire qu'accélérer les choses. Le club du Bassin Minier devrait installer Carlos Fangueiro dans le rôle de coach. Il reste à savoir si l'opération s'effectuera dans les heures à venir ou dans quelques semaines.

Le jeu de chaises musicales aurait le mérite d'éclaircir la situation. Coordinateur des jeunes depuis le début de saison, le Portugais combinait cette fonction avec celle de directeur sportif. Or, le club a acté la venue de Yassine Benajiba dans ce rôle, il y a quelques semaines.

Baldemar Brito était arrivé lors du dernier mercato hivernal pour donner un côté plus professionnel à la fonction en raison notamment du nombre de joueurs «pros». L'Union Titus Pétange est septième avec 17 points après douze journées.